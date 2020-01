«Il y a aujourd’hui une réelle volonté politique d’impliquer l’élite dans la construction de l’Algérie nouvelle.»

L’Expression : Présentez-nous le Forum des compétences algériennes (FCA) ?

Adel Ghebouli :

Le FCA est une entité régie par la loi des associations. C’est un espace de réflexion, de rencontres, d’échanges et surtout une double passerelle. D’une part, entre les élites à l’intérieur et à l’extérieur du pays, et d’autre part, entre celles-ci et les autorités nationales. Ainsi, le FCA se veut une force de proposition pour élaborer et mettre en œuvre des projets d’excellence dans tous les domaines. Des projets dont les résultats devraient contribuer à l’édification de l’Algérie nouvelle. Notre association a été agréée par le ministère de l’intérieur le 17 mars 2019.

Comment a germé l’idée pour la création de ce Forum ?

Tout au long de mes longues années de travail de bénévolat au sein du Croissant-Rouge algérien (CRA), j’ai eu la possibilité de visiter plusieurs pays où j’ai rencontré un très grand nombre de concitoyens ayant brillamment réussi dans leurs cursus universitaires et leurs parcours professionnels. Leur volonté de monter des projets ou encore rentrer au pays a fait naître l’idée, qui a pris du chemin et qui a donné lieu à cette association.

Comment le FCA est-il structuré aux niveaux national et international ?

Même s’il est relativement nouveau, notre Forum est déjà présent dans pas moins d’une vingtaine de wilayas. Nous avons également 25 cellules de représentation au niveau international, implantées dans de nombreux pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Sa composante est très riche aussi bien en nombre qu’en profils, puisque on y compte des médecins, sociologues, psychologues, hommes de lettres et de culture, chefs d’entreprise etc.

Pourriez-vous dresser un bilan récapitulatif des actions menées jusque-là ?

Jusque-là nous avons organisé deux grandes conférences internationales. La première, le 28 septembre 2019, qui a rassemblé pas moins de 100 hauts

cadres et universitaires résidant au sein du pays et 60 autres résidant à l’étranger. Elle a permis de mettre en place une base de données relatives aux membres réels et potentiels du FCA. Cette étape a été suivie par le développement d’un site Internet et d’une plate-forme digitale mis à la disposition de nos compétences, aussi bien locales qu’internationales pour qu’ils puissent, non seulement partager leurs compétences et expertises mais aussi faire part de leurs préoccupations pour ceux intéressés par le retour vers leur pays d’origine. Ils pourront également être, à travers cet espace, en lien avec les autorités nationales.

La deuxième conférence, le 25 janvier courant, a vu la participation de nouveaux membres. Elle a été l’occasion de déboucher sur un certain nombre de recommandations à soumettre prochainement aux institutions compétentes.

Justement, ces recommandations, pouvez-vous nous en parler un peu plus?

En résumé, nous souhaitons une écoute et un accompagnement de la part des plus hautes autorités du pays en faveur des élites et surtout de prendre en considération leurs propositions, projets, expertises et autres. Cela doit impérativement passer par des mesures (législatives, administratives…) concrètes facilitant leurs actions. Nous sollicitons également les pouvoirs publics pour nous aider à vulgariser le réseau digital international mis à la disposition de nos compétences.

Quels seraient les chantiers prioritaires et urgents sur lesquels le FCA compte mobiliser nos élites résidant en Algérie et à l’étranger ?

Comme vous le savez, notre capital humain fait le bonheur des autres pays. Nous voulons donc en faire profiter notre pays en premier lieu. Le premier chantier est d’actualité et concerne les start-up. Nos compatriotes à l’étranger sont disposés à mettre en place des incubateurs en Algérie et à accompagner aussi les jeunes porteurs de projets dans la création d’entreprises. L’autre secteur présentant des urgences est celui de la santé. Nous comptons, dans ce sens, associer nos éminents médecins et chirurgiens dans la prise en charge des malades et contribuer surtout dans la promotion de notre système sanitaire. Un troisième axe figure parmi nos priorités, à savoir, la société civile. Nos sociologues et psychologues proposent de mener des études gratuites autour de thèmes de la violence (faite aux femmes, dans les stades), la drogue, l’immigration clandestine… Elles visent, notamment, à proposer les mesures permettant d’endiguer ces phénomènes, pour que notre société civile évolue et soit plus participative dans le processus de développement.

Une bonne partie de la diaspora algérienne à l’étranger s’est opposée à l’élection présidentielle et n’adhère pas à votre démarche, comment comptez-vous la convaincre et l’impliquer dans ce processus ?

Tout ce que je peux dire c’est qu’aujourd’hui la situation est totalement différente. Il y a une réelle volonté politique, exprimée par le chef de l’Etat, pour bâtir une nouvelle Algérie en impliquant, en premier lieu, les élites. Je pense que la meilleure manière de convaincre notre diaspora est de parvenir à réaliser des choses concrètes sur le terrain. A partir du moment où les prémices du changement seront visibles, celle-ci adhérera d’elle-même.