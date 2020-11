Dans l'entretien qu'il nous a accordé, le directeur de l'hôpital de cardiologie de Draâ Benkhedda, revient sur les raisons du succès de cette infrastructure sanitaire.

L'Expression: Vous venez de recevoir les félicitations du DSP pour la millième CEC et ceux du directeur de la PCH pour l'effacement des dettes de l'hôpital. Un commentaire?

Mohamed Ahbab: A mon installation, il y a deux ans, j'ai trouvé l'hôpital dans un état lamentable avec des services qui fonctionnaient mal et une gestion qui croule sous les dettes. Je me suis donc mis immédiatement à apporter les améliorations par une stratégie reposant sur deux volets, l'organisation et les moyens matériels, humains et financiers.

Pour commencer, je me suis mis à réorganiser l'outil humain en nommant des chefs de bureau et en régularisant plus de 70% du personnel qui a vu ainsi ses conditions de travail améliorées. Sur le plan médical, nous avons apporté de grandes améliorations.

Comme vous le constatez d'ailleurs, nous venons d'atteindre mille CEC depuis mon arrivée. Nous avons aussi fait fonctionner l'IRM et le scanner malgré l'absence de radiologues afin de soulager les malades du poids financier de ces services. Nous avons effectué cette année

520 scanners et 150 IRM en plus des 1 170 actes en cardiologie interventionnelle. Donc, parallèlement à ces améliorations, nous avons pu éponger toutes les dettes de l'hôpital. Voilà ce qui explique les félicitations du DSP et du directeur de la PCH.

Comment sont pris en charge les malades qui viennent de tous les coins du pays?

Ce volet requiert une attention particulière. En effet, comme vous pouvez le constater, nous nous sommes mis à améliorer les conditions d'hospitalisation parallèlement à l'amélioration des conditions de travail du personnel.

Aujourd'hui, le malade hospitalisé reçoit sa télécommande pour faire marcher son téléviseur personnel dans sa chambre. La restauration se fait avec un matériel stérilisé et dans les normes internationales.

Pour plus d'amélioration, nous avons envoyé un chirurgien en stage à l'étranger et intégré un autre cardiologue pour le service de chirurgie infantile.

Enfin, je tiens à vous informer que dans cet objectif, nous avons aussi créé le poste d'agent d'orientation très dynamique et un comité de doléances chargé de prendre en charge les requêtes des malades.

Quelle a été votre stratégie pour éponger les dettes de l'établissement?

La rationalité dans les dépenses et l'entretien du matériel médical ont été au centre de mes préoccupations. Dès mon installation, j'ai constaté des dépenses anarchiques. C'est pourquoi, je me suis mis à privilégier l'entretien du matériel pour son bon fonctionnement à longue durée au lieu d'acquisitions de matériel neuf anarchiques et qui sera mal entretenu. Pour ce faire, j'ai créé une cellule chargée de la maintenance des équipements médicaux. Je tiens également, sur ce volet, à exprimer ma gratitude à la direction de la santé de la wilaya et au ministère de la Santé pour leur disponibilité à répondre favorablement à mes doléances. Ils ont toujours répondu favorablement à mes demandes dans l'objectif d'améliorer les prestations de l'établissement. Ce qui m'a aidé à structurer une nouvelle façon de gérer sans recourir à l'endettement.

Un dernier mot?

Nous continuerons à améliorer l'hôpital. Mon souhait actuel est que nous dépassions la pandémie avec moins de dégâts possibles et plus forts qu'avant. Je tiens aussi à remercier le directeur de la santé et son staff ainsi que le ministre de la Santé qui a toujours été disponible pour nos doléances.