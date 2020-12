L'ex-ministre de l'Intérieur, l'un des piliers du régime Bouteflika et l'une des plus importantes figures emblématiques de tout le pouvoir algérien, Noureddine Yazid Zerhouni est décédé, hier matin, à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja, à l'âge de 83 ans. Né en 1937 en Tunisie, le défunt a passé sa jeunesse à Fès au Maroc. En 1955, l'année de son bac, il rejoint les rangs de l'Armée de Libération nationale (ALN) au sein de laquelle il est devenu membre actif, avant d'intégrer le ministère de l'Armement et des Liaisons générales (Malg) qui était le service de renseignement, de l'ALN. En 1958, il dirige, au sein du Front de Libération nationale (FLN) la création de la direction de la documentation et des recherches (DDR), puis il est nommé pour diriger les services de renseignement de l'ALN. Il devient responsable, dès l'indépendance du pays, des services opérationnels de la sécurité militaire. En 1961, il fait partie de la délégation algérienne aux Accords d'Evian, en tant qu'expert militaire. Après l'indépendance, Noureddine Yazid Zerhouni a repris ses études universitaires interrompues et a décroché en 1972 une licence de droit, puis un magister en relations internationales. Il est nommé par le président Boumediene à la tête du service des analyses et de la documentation. Collaborateur direct de Kasdi Merbah, patron des services secrets, le défunt se verra nommé directeur des services et comme bras droit du responsable du DRH, Mohammed Azouaou, après la mise à l'écart de Kasdi Merbah par le président Chadli. En 1982, Chadli le remplace par Lakehal Ayat. Il occupera le poste d'ambassadeur d'Algérie dans plusieurs pays, notamment à Washington, Mexico et Tokyo, avant d'être nommé en 1999 par Abdelaziz Bouteflika, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Un poste qu'il préservera jusqu'en 2010. Yazid Zerhouni s'est distingué par sa gestion violente du Printemps noir en Kabylie qui avait fait 128 morts et des milliers de blessés. En 2010, il cède le ministère de l'Intérieur à son bras droit, Daho Ould Kablia pour devenir jusqu'en 2012, le premier vice-Premier ministre de l'Algérie, un poste créé à la suite de l'amendement de la Constitution en 2008. Par la suite et en raison de sa maladie, l'ancien homme de confiance de Bouteflika, s'est éclipsé de la scène politique. Il sera enterré, aujourd'hui, au cimetière d'El-Alia.