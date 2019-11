La journaliste Nouria Bourihane a été installée, jeudi, au poste de directrice générale du quotidien francophone Horizons, en remplacement de Larbi Timizar, en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi. A cette occasion, Rabhi a loué les efforts consentis par Timizar dans la direction et la gestion du quotidien Horizons ainsi que son haut sens de responsabilité qui a permis au journal «d’occuper une place importante dans le paysage médiatique national». Affirmant que la compétence et le parcours professionnel de Nouria Bourihane l’avaient habilitée à occuper le poste de DG du quotidien où elle a travaillé comme journaliste, Rabhi a indiqué qu’elle s’acquittera de cette responsabilité dans cette conjoncture particulière que traverse le pays et en réponse aux exigences du personnel de cette entreprise médiatique. Ce titre restera toujours, à travers ses contributions, «un rempart devant ceux qui tentent de porter atteinte au pays et ses composantes», a-t-il poursuivi. Pour sa part, la nouvelle directrice générale a exprimé sa gratitude aux pouvoirs publics pour la confiance placée en sa personne, affirmant son engagement à poursuivre le travail pour promouvoir ce journal. Nouria Bourihane a également loué les efforts déployés par l’ancien DG qui était pour elle «un modèle à suivre dans le domaine». De son côté, Timizar s’est félicité de l’installation d’une femme à la tête du quotidien, rappelant qu’en sus de son parcours de journaliste pendant des années à Horizons, Nouria Bourihane était parmi les premiers à lancer le site électronique du journal.