Gaïd Salah lance un nouvel avertissement à la « Issaba » et ses relais ! « «Nous allons nous dresser contre tous ceux qui menacent le processus électoral, ou empêche les citoyens d’aller voter », a déclaré le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, lors de la seconde journée de sa visite de travail et d’inspection à la 2ème Région militaire. Il a , ensuite, lancé un appel au peuple algérien pour aller voter en masse le 12 décembre prochain. « C’est aux Algériens de prouver à l’ennemi, avant l’ami, leur éveil à travers l' élection présidentiel et la participation massive, à ce devoir national »- a-t-il, ainsi, affirmé dans son allocution. « Sincères enfants d’Algérie, ne laissez aucune occasion à la bande et ses acolytes et participez massivement à cette échéance électorale », -a-t-il insisté.