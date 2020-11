Les chiffres officiels du nombre journalier de contaminations ont de quoi convaincre les derniers sceptiques. En dépassant la barre des 600 cas positifs recensés en 24 heures, l'Algérie s'approche de son triste record du nombre de personnes diagnostiquées positives au coronavirus. La seconde vague de coronavirus donc est bien là! Ce qu'a confirmé, jeudi dernier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid. «Nous sommes dans la seconde vague», a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse qui se voulait comme un électrochoc pour la population qui fait preuve d'un terrible relâchement depuis, déjà, un moment. Le premier responsable de la santé dans le pays avertit sur le fait que nous ne sommes qu'au début de cette seconde vague. «Les Algériens doivent se préparer à vivre des jours difficiles. Cette seconde vague risque d'être plus dévastatrice que la première», met-il en garde. «Il faut s'attendre au pire car nous sommes face à un virus changeant, dont personne ne connaît le comportement dans le futur», a-t-il expliqué non sans dénoncer la baisse de vigilance des citoyens. «Nous avons à plusieurs reprises mis en garde les citoyens sur les dangers de ce relâchement. Lors des visites que j'ai effectuées à travers plusieurs wilayas, j'avais constaté que presque personne ne portait le masque, cela sans parler du respect de la distanciation sociale», rappelle Abderahmane Benbouzid. Un constat qu'il avait, déjà, fait au début du mois dernier mais sans que les sanctions ne soient de retour. Le ministre n'explique donc pas pourquoi les autorités locales et les services de sécurité ont aussi fait preuve de...relâchement? Surtout qu'il avoue que les autorités sanitaires s'attendaient à une «légère» recrudescence avec le retour de la vie à la normale, notamment avec la reprise des différentes activités commerciales, les études et les salles de prière.

«Le masque, le masque et le masque»

Le ministre de la Santé n'hésite pas à mettre en garde sur le durcissement des mesures de prévention si la situation sanitaire s'aggrave et la société ne respecte pas les mesures préventives. Il n'exclut pas un retour au confinement total, qui pourrait être plus sévère que celui du mois de mars dernier. «Les pouvoirs publics n'hésiteront pas à prendre des mesures plus strictes dans les prochains jours, à l'instar de certains pays développés qui font face à une nouvelle vague de ce virus», a-t-il assuré. Le ministre insiste de ce fait sur l'implication de tous les citoyens afin d'éviter que la situation ne devienne «incontrôlable». Pour lui, la meilleure arme qui «existe» actuellement, à défaut d'un vaccin, est le port du masque. «Le port du masque reste le meilleur moyen de prévention. Nous avons vu que les pays qui ont appliqué de façon stricte cette mesure ont réussi à vaincre cette pandémie. Ce qui reflète l'importance de ce moyen», met-il en avant non sans appeler à ne pas négliger, bien évidemment, les autres mesures dont la distanciation physique, le lavage régulier des mains au savon et l'utilisation du gel hydro-alcoolique. «Mais j'insiste sur le masque, le masque et le masque. Il faut qu'il redevienne une habitude chez les citoyens», a-t-il rétorqué avant de se montrer un peu plus rassurant sur la capacité de l'Algérie à faire face à cette crise. «L'Algérie a su contenir la situation sans dysfonctionnement aucun en termes de gestion. Nous sommes donc prêts à faire face à cette seconde vague», soutient-il.

Le vaccin à n'importe quel prix

Benbouzid assure, dans ce sens, que la stabilisation de la situation durant les derniers mois avait permis à l'Algérie de renouveler ses stocks en produits et matériels médicaux pour faire face à ce virus. Mieux encore, beaucoup sont actuellement fabriqués en Algérie. Il a aussi rassuré les citoyens quant à «la disponibilité des équipements d'oxygène», mettant en avant le rôle des walis qui accordent, au besoin, des aides financières au secteur et les corps y relevant. Benbouzid a profité de cette conférence de presse pour revenir sur l'histoire des vaccins contre le Covid-19. «L'Etat est déterminé à acquérir le vaccin contre le Covid-19 pour protéger les citoyens, quel que soit son prix», a-t-il attesté. «L'Algérie a intégré le groupe Covax, qui compte 170 pays, pour garantir une protection à travers l'utilisation du vaccin que recherchent actuellement quelque 200 laboratoires à travers le monde, dont huit à 10 laboratoires sont à des stades avancés dans leurs tests cliniques», a-t-il souligné. «Dès sa commercialisation, l'Algérie acquerra le vaccin pour protéger ses citoyens, quel que soit son prix», a-t-il garanti. Dans ce cadre, il a rappelé que l'Algérie a intégré le groupe de l'Unicef qui s'emploie à acquérir 500 millions de vaccins à prix réduit. «L'organisation est parvenue à réduire le prix de 40 dollars à 2 dollars seulement», a-t-il conclu non sans appeler encore une fois les citoyens à faire preuve de vigilance. Car, il faut savoir que ces vaccins ne sont pas encore prêts. Cela risque de prendre plusieurs mois. D'ici là, beaucoup de sang aura coulé dans nos hôpitaux. La vigilance est donc notre seul moyen de survie...