Evoquant «le nouveau mode de gouvernance empreint de rigueur et de transparence, marquant une rupture radicale avec les anciens modes de gestion» prôné par les nouvelles autorités du pays, le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Mohammed Sami Agli, a déclaré : «Nous soutenons le projet de plan d’action du gouvernement, qui présente théoriquement une meilleure vision sur le plan économique, en attendant sa mise en œuvre ». Celle-ci « requiert justement la conjugaison des efforts de tous parce qu’on n’a ni le temps ni le droit à un autre échec », a-t-il soutenu. Une déclaration faite lors de la 5ème édition du rendez-vous mensuel du FCE, les débats du Forum, sous le thème «Pour un dispositif des investissements au service de la croissance et du développement».

Evoquant quelques mécanismes indispensables à l’application du programme de l’Exécutif, Sami Agli a insisté sur «la révision du Code des investissements dans le cadre d’une concertation afin qu’il soit facilitateur de l’investissement et protège l’investisseur». Il a rappelé comme exemple «l’urgence d’en finir définitivement avec la règle du 51-49, en déterminant les secteurs stratégiques pour lesquels elle sera maintenue». Dans le même contexte, le président du FCE a ajouté que «la réforme des banques est un impératif pour être en mesure, non seulement, d’accompagner la création et le développement des start-up, mais aussi de faire entrer l’argent de l’économie informelle dans les circuits légaux». L’autre mécanisme avancé est celui de «la réorganisation du Conseil national des investissements dont les missions doivent faire l’objet d’une focalisation sur les secteurs hautement stratégiques et d’en supprimer, ainsi, tout ce qui à trait aux autorisations, considérées comme des nids de corruption et de bureaucratie», a-t-il estimé.S’exprimant sur le sujet du débat du Forum, Salah Eddine Abdessamed, vice-président du FCE et Mohamed Cherif Belmihoub, professeur et analyste en économie, ont eux aussi fait part d’un certain nombre de propositions allant dans le même sens, à commencer par. la refonte du dispositif législatif dont certaines dispositions restent obsolètes. Ils ont cité également la mise en place des politiques de promotion des investissements à travers, notamment les incitations fiscales et budgétaires, en favorisant dans ce contexte les partenariats industriels entre investisseurs locaux et étrangers, loin des distinctions entre eux. Ils ont insisté en plus sur la stabilité macroéconomique, institutionnelle, ainsi que sur la qualité des services de l’administration qui reviennent au-devant des préoccupations. Enfin, ils ont accordé beaucoup d’importance à la qualité de la ressource humaine, particulièrement la nouvelle économie de la connaissance qui est une nouvelle tendance dans le marché local.

En conclusion, Sami Agli n’a pas manqué d’exprimer la disponibilité de l’organisation qu’il dirige à prendre part au processus de consultations engagé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Nous seront ravis de recevoir une invitation dans ce sens pour faire part de notre vision et apporter par là-même notre contribution aux réformes. C’est dans cette optique que nos structures ont déjà entamé un travail de réflexion pour l’élaboration d’un certain nombre de propositions relatives au volet économique, dans le cadre de la révision de la Constitution. Celles-ci seront rendue publiques prochainement», a-t-il conclu.