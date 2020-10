Le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a appelé, lundi dernier, à Tlemcen, à voter le 1er novembre prochain en faveur du projet d'amendement de la Constitution. «Le projet d'amendement constitutionnel a apporté plusieurs points positifs, dont l'indépendance de la justice, les libertés et autres, à même de mettre un terme à tous les comportements négatifs pouvant nuire à l'unité du peuple algérien, à son identité et ses constantes», a-t-il indiqué devant une assistance composée de ses militants et d'adhérents de son parti. Pour le SG du RND, «voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution signifierait le retour au développement du pays, à sa prospérité et son évolution». D'après l'agence officielle, il a souligné que le projet d'amendement de la Constitution comporte plusieurs points positifs sur lesquels plusieurs acteurs politiques sont tombés d'accord. «Notre parti a activement participé à l'enrichissement des débats, par plusieurs propositions qui ont été prises en compte», a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, réitéré le soutien de son parti aux efforts du président de la République. «Nous constatons la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'aller vers une Algérie nouvelle à laquelle tout le peuple aspire», a-t-il dit. Des partis politiques proches du pouvoir, des organisations satellites et des membres du gouvernement se sont déployés sur le terrain, depuis plus d'une semaine, pour appeler les électeurs à voter «oui» lors du référendum sur la révision constitutionnelle. Certains observateurs regrettent que «des leaders de partis politiques largement discrédités et dénoncés par le Hirak mènent campagne en faveur dudit texte». Certains partis ne respectent pas les gestes barrières lors de leurs réunions et meeting dans le cadre de la campagne référendaire.

Le ministre de la Santé a dû appeler ces formations politiques à se conformer aux mesures préventives et sanitaires, lors de leurs rassemblements et meetings. Il faut noter que le RND n'a pas respecté les mesures de distanciation sociale exigées afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus lors de son meeting organisé, vendredi dernier à Constantine, dans le cadre de le campagne référendaire sur le projet de la révision constitutionnelle.