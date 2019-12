Réagissant à l’appel au dialogue avec le Hirak lancé par Abdelmadjid Tebboune, président de la République, les réactions de la classe politique se poursuivent. Dans un communiqué envoyé à notre rédaction, le le parti de la Justice et de la Liberté s’est félicité de cet appel. Le parti « accueille favorablement l’appel du nouveau président au dialogue avec le Hirak, afin de tourner la page du passé et dépasser la situation d’impasse politique actuelle », écrit le communiqué du PLJ. Ce même communiqué concluant la réunion du bureau national du parti de Mohamed Saïd exprime ainsi «le souhait de voir associés à ce dialogue toutes les forces politiques et sociales représentatives». Par ailleurs le PLJ dit attendre du président Tebboune des «mesures d’apaisement», notamment «la libération des détenus d’opinion, l’ouverture de l’espace médiatique et la cessation de toutes les entraves contre les libertés».