Le ministre de l’Energie voit l’avenir énergique de l’Algérie en rose ! Mohamed Arkab a , en effet, assuré que « l’Algérie dispose de grandes réserves de pétrole et de gaz ». « Ce qui a été découvert à l’heure actuelle ne représente qu’à peine 45% de nos ressources qui s’éttallent sur un million et demi de KM2 » , a- t-il soutenu, ce matin, en marge de la signature d’un accord entre Sonelgaz et Amital. Il souligne dans ce sens que l’exploitation de ces ressources demande du temps et de l’argent. « Le plan d’action du gouvernement va dans cette logique », a -t-il ajouté.