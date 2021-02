Le Plan national de lutte contre le cancer 2015-2019 a permis l'accomplissement d'un important progrès dans la lutte contre cette maladie, a révélé Abderrahane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, lors de sa visite jeudi dans la wilaya de Tizi Ouzou, en évoquant la question des moyens mis en oeuvre par l'Etat dans ce sillage. Le premier responsable du secteur de la santé en Algérie a évoqué l'ouverture d'une quarantaine de services dédiés à la prise en charge des patients atteints de cancer ainsi que de 77 unités de soins, une unité d'oncologie, 20 centres de traitement du cancer dont six dans le secteur privé. L'orateur a rappelé que l'Etat a procédé au renforcement des structures sanitaires dédiées au cancer en personnel et en matière d'acquisition d'importants matériels, notamment une soixantaine d'accélérateurs dont 12 dans le secteur privé. La visite en question a conduit la délégation ministérielle au Centre anti-cancer (CAC) de Draâ Ben Khedda où un état des lieux de la lutte contre la maladie du cancer et du secteur de la santé en général au niveau de la wilaya, a été présenté au ministre qui était accompagné par le ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, le professeur Ismail Mesbah et du professeur Messaoud Zitouni, chargé du suivi et de l'évaluation du Plan national de lutte contre le cancer 2015-2019. D'ailleurs, le professeur Messaoud Zitouni a indiqué que la lutte contre le cancer doit désormais prendre en considération les bouleversements de la société et leurs retombées sur l'évolution de cette maladie. Lors de la même visite qui a coïncidé avec la Journée mondiale contre le cancer, le professeur Messaoud Zitouni a précisé en outre qu'en plus du suivi des mutations de la maladie, «il est impératif de prendre en considération l'ensemble des bouleversements subis par la société». Le même responsable a indiqué que la société algérienne a subi des bouleversements profonds dans toutes ses dimensions: démographique, sociale et économique, qui ont eu, naturellement, des retombées sur le développement du cancer, qu'il faudrait prendre en compte dans la nouvelle stratégie de lutte contre cette maladie». Le professeur Zitouni a souligné que dans30 ans, l'Algérie comptera près de 60 millions d'habitants.

«Avec cette population, les problématiques sociales et économiques évolueront, c'est pourquoi, il faudrait anticiper en les intégrant dans cette stratégie».