A la veille du lancement de la campagne électorale qui a débuté hier, le Haut commandement de l’Armée nationale populaire a souhaité par la transmission d’un communiqué, revenir vers le peuple pour le rassurer. En effet, dans un communiqué transmis à notre rédaction, le Haut commandement de l’ANP souligne: «Dans le cadre de la sécurisation globale de l’élection présidentielle le Haut commandement de l’Armée nationale populaire s’est engagé à garantir le bon déroulement jusqu’à élire un président de la République le 12 décembre prochain.» Un engagement irréductible qui se veut sans faille car le Haut commandement rassure encore «toutes les dispositions sécuritaires nécessaires à même de garantir le déroulement de ces élections importantes pour notre pays dans les meilleures conditions». Dans son communiqué le Haut commandement rappelle : «Le Haut commandement de l’Armée nationale populaire a accompagné le Mouvement populaire et affiché son soutien aux revendications légitimes des citoyens pour la concrétisation des changements voulus, et la réalisation de l’objectif principal consistant en l’organisation d’une élection présidentielle dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, et le respect des institutions de l’Etat et rendre l’espoir aux Algériens pour un meilleur avenir, comme espéré par nos valeureux martyrs.» Comme pour répondre à certains qui sont en train de nourrir la confusion et le doute, le Haut commandement avertit «pour permettre aux citoyens et aux candidats de se déplacer et de s’exprimer dans un climat de quiétude et de sécurité à travers tout le territoire national, et à la veille de la campagne électorale, le Haut commandement de l’Armée nationale populaire a donné d’amples instructions et les orientations nécessaires à tous les Forces et les Services de Sécurité concernés pour garantir les conditions adéquates et permettre au peuple algérien de participer massivement à la campagne électorale et au prochain scrutin présidentiel en toute liberté et transparence ». En effet, dès le premier jour, hier, on a vu des groupes de personnes qui s’opposent à la sortie de la crise en voulant la prolonger par le refus de l’élection et se sont précipités aux lieux des meetings pour défendre leur idéologie et leur sens de la démocratie en insultant aussi bien le candidat que les citoyens qui ont assisté aux regroupements. D’où l’appel du Haut commandement de l’ANP qui «exhorte tous les citoyens jaloux de leur pays à participer activement aux côtés des Forces de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité qui sont mobilisés jour et nuit et avec une grande vigilance, disposés et disponibles à assurer la réussite de ce rendez-vous crucial pour l’avenir du pays et relever le défi pour renforcer et consolider la place et l’image de l’Algérie». Cet appel intervient dans le même contexte de ce qui avait été déclaré par le général de corps d’armée, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, lors de ses multiples sorties et qui avait à plusieurs reprises mis en garde en octobre dernier que «la loi sera appliquée avec toute la rigueur requise à l’encontre de toute personne qui tente d’entraver ce processus électoral décisif, ou d’influencer, désespérément, la conscience du peuple algérien et son empressement à participer massivement et avec détermination, aux prochaines présidentielles », non sans avoir rappelé alors que « le peuple est conscient de tous les dangers qui guettent l’Algérie ». Il avait estimé en outre que « le salut du pays passe par ses fidèles enfants, et ne permettra pas à cette minorité dépourvue de patriotisme, de faire usage de mensonge et de désinformation et de déformer la vérité, en croyant que cela lui permettra encore une fois de tromper tout le monde ».

Durant ce même mois, le vice-ministre et lors d’une visite effectuée au Commandement des Forces de défense aérienne du territoire, a affirmé, dans ce cadre, «de la prochaine échéance qui aura lieu à la date fixée que celle-ci émane de la volonté du peuple, à savoir toutes les catégories du peuple algérien, à l’exception de la bande et de ceux qui orbitent autour d’elle». Il ajoutait que «l’objectif du peuple algérien, soutenu par son armée, est d’asseoir les bases d’un nouvel Etat national, qui sera dirigé par le président élu jouissant de la confiance du peuple et qui lui accordera la légitimité populaire».