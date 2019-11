La neuvième journée de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain a été réservée au thème de la participation massive lors du jour de l’élection. C’est le thème central du candidat à la présidentielle, Ali Benflis.

Lors de son déplacement à la wilaya d’El Bayadh et celle de Béchar, le candidat s’est attardé sur la nécessité d’aller voter massivement comme choix et une décision capitale dans la perspective de résoudre la crise politique que traverse le pays. Dans ce sens, Ali Benflis a souligné qu’«Il faut qu’il y ait une mobilisation massive en vue d’assurer une présidentielle régulière et décisive pour l’avenir de l’Algérie», et d’ajouter que «la prochaine échéance électorale déterminera le sort de l’Algérie pour sortir de la crise», a-t-il noté.

Dans le même ordre d’idées, le candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, a expliqué les motifs et les raisons qui l’ont poussé à se porter candidat à cette élection. A ce propos, Benflis a indiqué que «je me suis engagé personnellement à être au cœur de cette bataille pour convaincre le peuple que l’Algérie n’a d’autre issue que la mobilisation et le sacrifice de ses enfants», a-t-il rappelé.

Lors de ses deux meetings populaires à El Bayadh et Béchar, Benflis a insisté sur la nature de la crise qui taraude les institutions en précisant que «la crise que traverse l’Algérie est liée à la légitimité», et d’ajouter «l’ensemble des Algériens à la mobilisation pour une élection présidentielle régulière et transparente dans l’objectif d’assurer la citoyenneté et la souveraineté», a-t-il souligné.

Dans un autre registre, le candidat Benflis est revenu sur le volet de la diplomatie et la politique étrangère de l’Algérie.

De ce point de vue, Ali Benflis a précisé en la matière que «nous visons à mettre en place une diplomatie axée sur les valeurs de paix, de dialogue et d’apaisement de la situation dans les pays voisins et la non-ingérence dans leurs affaires internes», a-t-il déclaré.

Le volet en rapport avec l’agriculture était aussi présent lors des deux meetings populaires animés par le candidat Ali Benflis qui a souligné que «la création d’un institut de formation pour développer les activités pastorales dans la région, d’aider les agriculteurs dans le forage de puits, d’étendre le réseau d’électrification rurale et de réunir les conditions nécessaires au développement de l’élevage de bétail», a-t-il mentionné.

Le dossier brûlant des patriotes et des gardes communaux et aussi celui des radiés et des retraités de l’Armée nationale populaire, le candidat Benflis a promis de résoudre ce problème via le dialogue serein et calme avec les responsables de l’Etat et les concernés pour trouver une solution définitive à ce problème.

Dans ce sens, Benflis a souligné que «ce dossier sera étudié conformément à la culture de l’Etat, en faisant recours aux experts et spécialistes en la matière afin d’éviter toute disparité», a-t-il conclu.