S’exprimant, dimanche, à l’émission L’Invité de la rédaction, Yassine Djeridène, ministre de la Microentreprise, des start-up et de l’Economie de la connaissance a souligné l’urgence de se tourner vers ce type d’économie. Appuyant sa vision, il a avancé l’exemple de l’Allemagne où 99% du tissu économique est composé de petites et moyennes entreprises (PME). Egalement la Corée qui produit

98% des mémoires dans le monde et

qui arrive à réaliser près de

600 milliards de dollars d’exportation hors matière première. Cependant, en Algérie, l’apport des petites entreprises reste insignifiant.

Pour amorcer le changement, le ministre a fait part de deux grands axes de la feuille de route de son département ministériel. En premier lieu la formation. Pour cela, son ministère «est en totale phase avec celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue de la création d’instituts spécialisés en transfert de technologie de la part des grandes sociétés en direction des ingénieurs dans différentes spécialités (informatique, digitale, pêche, agronomie…). Pour que notre pays soit attractif, cela ne se réalise pas uniquement par les aspects législatif et financier, mais aussi et surtout en possédant une ressource humaine compétente dans tous les domaines, à l’exemple de la Chine», a-t-il soutenu.

La deuxième priorité consiste en la création, d’ici la fin de l’année en cours, de quatre écosystèmes basés sur une vision de soutien aux filières d’investissement qui favorisent l’essor de nouvelles entreprises. Djeridène a cité, entre autres, domaines concernés l’agriculture et la transformation, la pêche, la micro-fabrication (composants d’appareils électroniques). Cette nouvelle démarche sera en rupture avec l’ancien dispositif (Cnac, Ansej et Angem), qui avait une vocation sociale et d’absorption de chômage en l’absence de vision économique. Evoquant le volet financement, le ministre a indiqué qu’il faut créer une banque spécifique dotée des prérogatives et moyens nécessaires du fait que les start-up présentent un risque de disparition dépassant les 80%, chose que les banques commerciales existantes ne peuvent pas assumer.

Cette banque prendra en charge financièrement l’activité entrepreneuriale à partir de la conception jusqu’à l’exportation en passant par le packaging et la certification. Il a préconisé aussi la création d’un fonds spécial pour pallier les éventuels risques des entreprises naissantes.

Il a plaidé, dans ce sens, pour l’obligation d’une défiscalisation générale des nouvelles entreprises et d’une dépénalisation de l’acte de production, sachant que le gouvernement a déjà donné son accord de principe et que le ministère délégué aux start-up travaille pour définir les niveaux et les modalités d’application. «Cela ne représente pas un manque à gagner, d’autant plus que les PME existantes ne contribuent qu’à hauteur de 10% en matière de recettes d’impôts», a-t-il précisé. Autre proposition de ce même responsable, la création d’un Conseil national dédié à l’innovation qui sera rattaché à la présidence de la République. Il œuvrera, notamment, à promouvoir cette culture chez les jeunes et les universitaires et surtout limiter les fuites des compétences algériennes qui, depuis longtemps, font le bonheur de tous les autres pays, sauf le nôtre.