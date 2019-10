La porte-parole de l’Union européenne (UE), Maja Kocijancic, a affirmé, hier, à Bruxelles, que l’UE «a encouragé depuis le début les Algériens à œuvrer à une issue démocratique et pacifique dans un esprit de dialogue», à la situation prévalant dans le pays, exprimant son souhait que «des élections contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien». «L’UE suit avec beaucoup d’attention les développements en Algérie et a encouragé depuis le début les Algériens à œuvrer à une issue démocratique et pacifique dans un esprit de dialogue et de responsabilité. Nous maintenons cette ligne», a-t-elle dit, en réponse à des questions écrites de journalistes algériens. Lesquelles questions ont été suscitées par la déclaration de la présidente de la sous-commission des droits de l’homme au Parlement européen. Il est entendu que la vague de réaction qu’a générée ladite déclaration en Algérie, justifie amplement l’interpellation de la porte-parole de l’Union européenne. Cette dernière est restée très diplomate dans ses réponses et a affiché un intérêt à la présidentielle du 12 décembre prochain. «Nous espérons que des élections contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat d’apaisement», a-t-elle souligné.

Mme Kocijancic qui a mis en avant son respect de «la souveraineté algérienne», n’a pas moins estimé «important que les libertés d’expression, d’association et de réunion soient garanties aux citoyens comme prévu par la Constitution de la République algérienne». Cette phrase cache-t-elle une tentative d’ingérence dans les affaires internes de l’Algérie ? Il est trop tôt pour l’affirmer, mais la porte-parole de l’UE a cru nécessaire de relever que l’Etat de droit et le respect des libertés et des engagements internationaux en matière des droits fondamentaux «se trouvent au cœur des relations entre l’UE et l’Algérie». Et d’ajouter en guise de respect à la souveraineté de l’Algérie, toute l’importance du partenariat entre l’UE et l’Algérie.

Mme Kocijancic a réaffirmé, à ce propos, l’engagement de l’UE «à continuer à approfondir les relations avec l’Algérie, dans le respect de la souveraineté du peuple algérien». Un témoignage de respect, mais qui en dit long sur la nécessité pour l’Algérie de revenir le plus tôt possible à la légalité constitutionnelle par la voie de l’élection présidentielle.