La Chine encourage ses entreprises à investir davantage en Algérie. Interrogé à propos de la disponibilité de son pays à accorder des prêts extérieurs à l’ Algérie, dans le cadre de sa décision de renouer avec l’endettement extérieur pour financer certains projets d’équipement, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Lie Lianhe a indiqué que «le gouvernement chinois encourage les banques et d’autres bailleurs de fonds chinois à investir en Algérie».

Le diplomate chinois s’exprimait, hier, au forum du journal Echaâb à l’occasion de la célébration du 70e anniversaire du régime communiste, coïncidant avec le 1er octobre. A titre de rappel, en 1949, Mao Tsé-Toung a proclamé la République populaire de Chine à Pékin. Il a rappelé que la Chine est liée à l’Algérie par «un partenariat stratégique depuis 2014». En outre, a-t-il souligné, «160 pays, dont l’Algérie, ont adhéré au programme de l’initiative (La Ceinture et la Route de la soie). Il a qualifié l’Algérie d’«un partenaire naturel dans la construction de la nouvelle route de la soie». Il a rappelé qu’ un mémorandum d’entente entre l’Algérie et la Chine sur la coopération, dans le cadre de l’initiative «La ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du xxième siècle», a été signé à Beijing, en septembre 2018, entre les gouvernements algérien et chinois. «A travers cet accord, les deux pays œuvrent à consolider les relations politiques, renforcer les liens économiques et intensifier l’échange interpersonnel et l’échange culturel, contribuant à la réalisation des objectifs communs du développement», a-t-il ajouté. Il s’est félicité des relations profondes entre les deux pays, qui remontent à l’année 1958. La Chine est premier fournisseur de l’Algérie depuis 2013. L’ambassadeur chinois a fait savoir, en se référant aux données des services des douanes algériennes que «le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a connu une hausse, malgré la récession de l’économie mondiale, atteignant durant le premier semestre 2019, 5,2 milliards de dollars, tandis que le volume des exportations de l’Algérie vers la Chine a enregistré une croissance de 36,4 % par rapport à la même période en 2018». «Selon les statistiques de douanes chinoises, les importations chinoises depuis l’ Algérie, ont augmenté de 61 % durant le premier semestre 2019 par rapport à la même période en 2018», a-t-il dit. Ce pays, qui a exporté beaucoup en Algérie est loin d’être le premier investisseur, malgré la présence de 790 entreprises chinoises de réalisation en Algérie. Les entreprises chinoises sont également, depuis plus d’une décennie, les premières bénéficiaires des gigantesques programmes d’investissements publics lancés par le gouvernement algérien. La Chine qui a fait don d’un opéra à l’Algérie a promis par la voix de son diplomate de «faire d’autres cadeaux de ce genre». Il faut dire que les entreprises chinoises ont quasiment tout raflé, à commencer par des projets d’autoroutes et d’aéroports jusqu’aux programmes de logements publics, en passant par le chantier de la Grande mosquée. Des contrats qui se chiffrent, sur la décennie écoulée, à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pour rappel, de janvier 2005 à juin 2016, la Chine a obtenu 29 contrats en Algérie pour une valeur totale de 22,2 milliards de dollars. Enfin, la «ceinture économique de la route de la soie» instaure six corridors terrestres reliant l’intérieur de la Chine à l’Asie centrale et l’Europe, et comprend des voies ferrées en direction de l’Europe, des oléoducs et des gazoducs entre la mer Caspienne et la Chine, et un réseau de trains à grande vitesse reliant l’Asie du Sud-Est à la côte Est de la Chine.