Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, en déplacement, avant-hier à Adrar et à Tamanrasset, s'est prononcé en faveur de l'amendement de la Constitution. À partir d'Adrar, où il a effectué sa première halte, Beldjoud a affirmé que «le référendum sur le projet d'amendement de la constitution est une fenêtre vers le changement escompté et la contribution à l'édification de l'Algérie nouvelle».

Poursuivant, Beldjoud s'est dit convaincu que «le peuple algérien sera, le 1er novembre prochain, au rendez-vous de l'édification et du décollage démocratique, en accomplissant son devoir civique, par acquis de conscience collective et par fidélité au message des chouhada». Evoquant la constitutionnalisation du Hirak, Beldjoud a indiqué que «celle-ci est motivée par une conviction de la volonté du peuple et son droit au changement vers le meilleur, ainsi que son droit à contribuer à la construction de l'Algérie nouvelle, d'autant plus qu'il (le Hirak) a laissé émerger des âmes fortement imbues de patriotisme, en dépit de quelques voix à qui la volonté de changement a déplu et qui cherchent à semer la «fitna» (discorde) et à distiller des idées racistes ciblant l'unité du peuple algérien et les constantes de la nation, sous prétexte du droit à la liberté d'expression.»

Le premier policier d'Algérie dira, dans son sillage que les hautes autorités «suivent avec un grand intérêt» la gestion des affaires locales, en application du programme du gouvernement, inspiré du programme du président Tebboune.

Cela avant d'expliquer que le programme présidentiel prévoit «la construction de l'Algérie nouvelle par l'ensemble de ses enfants et la contribution de toutes les compétences».

Une démarche qui se fera «sans marginalisation ni exclusion, dans un cadre juridique organisé et associant toutes les forces saines dans le but de hisser haut l'étendard de l'Algérie et de renforcer la cohésion du peuple», a-t-il souligné.

«Le peuple s'apprête, le 1er novembre prochain, à vivre une étape importante de l'Histoire de l'Algérie, émanation d'un passé glorieux et tourné vers un avenir radieux», a affirmé le ministre de l'Intérieur.

Dans son deuxième lieu de visite, Tamanrasset, Beldjoud, plus explicite, déclarera que «le projet d'amendement de la Constitution assure la construction de la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat et ouvrira la voie à la société civile, afin qu'elle participe à la gestion des affaires locales». «La société civile est appelée à accompagner l'Etat et ses institutions et devra pour cela, s'organiser», a estimé le ministre de l'Intérieur, cela avant d'inviter les responsables locaux à «tendre la main pour un partenariat commun», soulignant «la facilitation des procédures d'agrément des associations.» Il a souligné, en outre, que le projet d'amendement de la Constitution ouvre de larges perspectives aux jeunes pour participer à la vie politique, tout comme il protège le citoyen contre les «anciennes pratiques» et consacre la devise de «l'Etat émanation du peuple et pour le peuple».