«Pour nos idéaux et principes, nous marcherons», « Marchons pour l’avenir du pays». «Fidèles, fidèles au sang des martyrs». Tels ont été les principaux slogans scandés par plusieurs centaines de marcheurs sortis, hier, dans la rue à l’occasion de la énième marche hebdomadaire marquant le 35e vendredi. Les manifestants ont été catégoriques en repoussant d’abord toutes les offres qu’ils qualifient «d’offres promotionnelles arrivées à la péremption». Comme ils ont réitéré leur attachement au Mouvement populaire déclenché le 22 février de l’année en cours. Les manifestants ne sont subséquemment pas près de prendre du recul de sitôt en doublant des actions enrichissant l’actualité nationale qu’ils qualifient «de confuse». Pour plus d’un manifestant, le temps est à la poursuite du «combat pacifique». Arborant le drapeau national tout en scandant à gorge déployée des slogans pro-mouvement dira que «seul le changement peut atténuer la colère populaire». D’ailleurs, il croit dur comme fer que «cette solution est une petite question de quelques formalités vu tous les indices qui se profilent à l’horizon laissant croire que les tenants du système vont finir par céder au cri du peuple».

Sur sa lancée, il a ajouté que «ceux-là qui nous gouvernent finiront par se ressaisir et comprendre le véritable sens de ce mouvement d’essence citoyenne». aspirant à un avenir radieux, il a ajouté que «le Mouvement populaire de par son pacifisme sans frontières s’est inscrit dans la durée». Autrement dit, l’on n’est pas las ni essoufflés.

«Nous continueront à marcher jusqu’à la victoire finale», a enchaîné un autre marcheur arguant ses dires en nous invitant à «contempler de près cette synergie citoyenne sortant chaque vendredi dans la rue pour manifester son droit au bien-être sur tous les plans, mais surtout au changement, la principale revendication».

À la lumière des grands événements qui continuent à marquer l’actualité nationale, il devient de plus en plus clair que cette masse citoyenne n’est aucunement indifférente aux chamboulements des évolutions de la situation politique marquant la scène nationale.

Ceci dit, le Mouvement populaire est, pour plus d’un marcheur, constitué de force de propositions. «Nous apportons des solutions et nous ne versons pas dans le blocage», dira un juriste expliquant que «se trompent ceux qui prédisent l’essoufflement de notre mouvement». «Notre détermination est tirée de la volonté populaire vorace et avide des libertés», a-t-il ajouté expliquant que «cela constitue la raison principale de la pérennité de cette action citoyenne jusqu’à la satisfaction de sa revendication, le changement et le départ des symboles du système bouteflikien».

«Nous sommes mobilisés pour en finir une bonne fois pour toutes avec les tenants du système tentant vainement de nous vendre l’illusion», a-t-il tancé en faisant allusion à la majeure partie des candidats qui ont eu à occuper des postes de souveraineté lors du règne du président démissionnaire, Bouteflika. N’est-ce pas là le retour, par une autre porte, des partisans de Bouteflika après qu’ils eurent été chassés , s’est-il interrogé.