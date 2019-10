La participation de la députée française aux marches en Algérie « pourrait être interprétée comme une ingérence étrangère et une atteinte à la souveraineté nationale». Encore une fois et en moins d’une semaine, l’Algérie officielle a rappelé son rejet à toute ingérence dans ses affaires internes. Après les déclarations du chef d’état-major et ceux du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, hier, c’était au tour du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. A une question de la presse, en marge de la Conférence nationale sur les enjeux de la Zone de libre-échange commercial africain (Zlecaf), au sujet des déclarations d’une eurodéputée sur le «Hirak» et la situation politique en Algérie, M. Boukadoum a précisé que «le principe de non-ingérence dans les affaires internes d’autrui était une règle inaliénable pour l’Algérie qui refuse toute ingérence dans ses affaires internes quelle qu’en soit l’origine, s’agissant aussi bien d’une personne civile ou politique». Quant à l’abstention des Affaires étrangères de rendre public le communiqué à ce sujet, le ministre a expliqué que «les députés de l’Union européenne (UE) sont des centaines et le ministère ne peut répondre à toutes les déclarations sur l’Algérie qui sont de toutes les façons rejetées», indiquant que «l’UE avait publié un communiqué où elle a rectifié quelque peu les propos de la parlementaire». Evoquant l’interpellation d’une parlementaire française lors des marches populaires à Béjaïa, M. Boukadoum a estimé qu’il «ne s’agit pas d’une arrestation», précisant que «les manifestations de par le monde sont réservées aux citoyens du pays et non aux étrangers». Cette parlementaire est une «députée en France et non en Algérie, sa participation aux marches en Algérie pourrait être interprétée comme une ingérence étrangère et une atteinte à la souveraineté nationale», a-t-il enfin déclaré. Avec une telle déclaration du chef de la diplomatie algérienne, la France officielle va-t-elle répliquer ?