Dans un nouveau discours prononcé, hier, à l’occasion de la cérémonie donnée en l’honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation au baccalauréat et au BEM, session juin 2019 suite aux excellents résultats réalisés, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah a réitéré son soutien à la démarche du chef de l’Etat qui a appelé à un dialogue, en vue d’organiser une élection présidentielle. Il a également insisté sur la nécessité de tenir le scrutin présidentiel «dans les plus brefs délais». Il souligne dans ce même contexte «les élections doivent constituer le point principal de ce dialogue qui doit se tenir loin de tous préalables qui s’apparentent à des injonctions». En valorisant les étapes franchies sur la voie du dialogue national, le vice-ministre soutient «dans ce domaine et en réponse aux exigences de cet intérêt suprême de la patrie, le Haut Commandement de l’ANP a œuvré, depuis le début de la crise, à adopter une approche empreinte de rationalité dans sa présentation, de logique dans son traitement et de réalisme dans l’accompagnement du peuple et des institutions de l’Etat, affirmant à maintes occasions, qu’il n’a aucune ambition politique». La seule ambition du Haut Commandement souligne encore le général de corps d’armée «c’est être au service de la Nation et de ses intérêts suprêmes ». Pour lui «il n’est plus question de perdre davantage de temps, car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s’axer le dialogue; un dialogue que nous saluons et espérons qu’il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu’aux diktats ».

Un dialogue loin des préalables

Sur ce point précis, le vice-ministre de la Défense semble catégorique car précise-t-il : «De telles méthodes et thèses sont catégoriquement rejetées, car l’Algérie a besoin aujourd’hui de ceux qui se sacrifient pour elle et qui élèvent l’intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute considération, de ceux qui font preuve d’intégrité, de sagesse, de sérénité et de clairvoyance, ceux qui haussent le niveau du débat et s’élèvent au-dessus des questions secondaires et s’écartent de la surenchère, car il s’agit de l’avenir du peuple et du destin de la Nation». Dans ce contexte le général de corps d’armée ne manquera pas d’ évoquer «certaines idées empoisonnées que véhicule la bande et qu’adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d’elle», notamment «l’appel à l’élargissement des détenus, qualifiés à tort comme des prisonniers d’opinion», «l’atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes et les tentatives de porter atteinte à la crédibilité et à la

performance des institutions de l’Etat, à travers des rumeurs qui visent à tromper l’opinion publique et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués». Il déclare sur un ton ferme «je rappelle encore une fois que seule la justice est souveraine de la décision, conformément à la loi, concernant ces individus qui s’en sont pris aux symboles et aux institutions de l’Etat et ont porté outrage à l’emblème national». Sans jeu de mots aucun, il souligne encore «Il n’est permis à quiconque d’interférer dans son travail et ses prérogatives ou tenter d’influer ses décisions. Au sein de l’Armée nationale populaire, nous l’encourageons et nous l’appelons à poursuivre sa démarche patriotique dévouée avec la même détermination et la même résolution, loin des contraintes et pressions qui donnent à la bande et à ses relais, une occasion pour échapper à la sanction et revenir pour semer l’anarchie et impacter sur le cours des évènements ». Il prévient et informe en même temps que « les institutions de l’Etat et l’appareil de justice ont démasqué les intentions pernicieuses de la bande et se sont mobilisés, plus que jamais, afin de faire réussir l’opération de lutte contre la corruption, atteindre son objectif, relever le défi de traiter les dossiers de corruption présentés auprès de la justice et juger ceux qui y sont impliqués, avec rigueur, impartialité et sérénité», rappelant que dans ce contexte «le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire s’est engagé à fournir les garanties suffisantes pour accompagner les mesures qu’a prises et que prend encore la justice dans ce domaine». Le vice-ministre de la Défense répondra à certains appels qu’il a qualifiés de suspects et absurdes soutiens.

La justice est souveraine

« Concernant l’appel suspect et illogique portant sur l’atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes, je tiens à indiquer que ces mesures préventives prises par les services de sécurité pour la sécurisation des marches, sont des mesures prises pour l’intérêt du peuple et non le contraire.» Il affirme à ce même propos : «Nous avons rappelé à maintes reprises la nécessité d’organiser et d’encadrer les marches, afin d’éviter qu’elles soient infiltrées». Pour Gaïd Salah en homme averti

« il est inconcevable de remettre en cause les intentions et les efforts des services de sécurité et il est totalement contraire à l’éthique de déformer les réalités et fabriquer des mensonges, dans le but de donner un souffle nouveau aux personnes malintentionnées qui s’attellent à attiser la situation et faire perdurer la crise ». Le général de corps d’armée fait remarquer : «Dans le même ordre d’idées, et malgré la satisfaction de la majorité des revendications populaires sur le terrain, nous constatons l’élévation de certaines voix pour tenter de nuire à la crédibilité et la performance des institutions de l’Etat, à travers des rumeurs qui visent à tromper l’opinion publique et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués». Raison pour laquelle il confirme encore une fois: «Nous, en tant que Haut Commandement de l’Armée nationale populaire, nous suivons de près et n’avons enregistré aucune anomalie dans la performance de ces responsables patriotiques dans le fonctionnement de ces institutions. Bien au contraire, ils ont pu réaliser durant cette courte période ce qui n’a pu être réalisé pendant des années.» Il explique : «Les réalisations dans tous les domaines sont multiples et ne peuvent être niées que par un ingrat ou un conspirateur qui agit sur instruction et tend à exécuter des agendas suspects.» Et encore une fois il tient à rappeler que «les institutions de l’Etat sont une ligne rouge qui n’admet ni tractation ni préalables ou encore des diktats illégaux, de quelque partie que ce soit et continueront à accomplir leurs missions, jusqu’à l’élection du nouveau président de la République, qui jouira de toutes les prérogatives pour entamer les réformes nécessaires».

Résolu à aller vers une stabilité politique via des élections, il a réaffirmé : «Nous soulignons, dans ce contexte précisément, que nous, au sein de l’Armée nationale populaire, nous ne dévierons jamais de notre position constante, en ce qui concerne l’attachement au cadre constitutionnel, étant donné que nous sommes tenus par les lois républicaines, et que nous nous sommes engagés devant Allah, la patrie et le peuple de respecter la Constitution, quelles que soient les circonstances ».

Il ne manquera de formuler un avertissement en déclarant, «nous mettons en garde ces porte-voix qui ne cessent d’appeler à s’éloigner de la Constitution, pour tomber dans l’écueil du vide constitutionnel qui constitue une porte directe s’ouvrant sur l’anarchie et l’inconnu».

La mise en garde du général

Par ailleurs, il affirme que « la voie du salut est celle du dialogue intègre, basé sur de bonnes intentions dévouées, qui permettront à notre pays de transcender les difficultés, frayer sa voie vers le progrès et la prospérité et poser les jalons de son avenir prometteur. Cet avenir prometteur pour lequel notre pays possède tous les prérequis et les attributs pour le concrétiser sur le terrain, car le pays possède d’immenses ressources et richesses naturelles». Mais le plus important, pour le vice-ministre de la Défense «est qu’il dispose d’un peuple authentique forgé à coups d’épreuves et d’expériences, qui a mené la plus glorieuse des révolutions de libération de l’histoire contemporaine, et qui possède des valeurs, des principes, une volonté et une ambition à même de lui permettre d’atteindre le progrès et le développement et devenir une puissance réelle sur tous les plans et dans tous les domaines».

Le vice-ministre ne pouvait donner autre exemple que «l’image étincelante que nous a offert le public algérien durant la coupe d’Afrique des nations 2019, suite à la victoire éblouissante de l’Equipe nationale de football qui a arraché avec mérite le sacre africain pour la deuxième fois de son histoire, est la preuve même de l’ancestralité de ce peuple fier qui a prouvé, une fois encore, son attachement résolu à son emblème national et son dévouement total au message des vaillants Chouhada et sa jalousie pour sa patrie». Le vice-ministre a enfin évoqué les menaces et les périls qui guettent le pays réaffirmant que «le Haut Commandement de l’ANP, de par la responsabilité historique qui lui incombe dans cette conjoncture, fait face à toutes les tentatives destructrices et à toutes les mauvaises intentions dont les objectifs réels ont été dévoilés, et œuvre, avec résolution et détermination, à consolider l’accompagnement du peuple algérien et les institutions de l’Etat, pour aller de l’avant, pour assurer les conditions appropriées pour la tenue de l’élection présidentielle permettant à notre pays de repartir sur la voie du développement et de l’évolution et de relever tous les défis confrontés».