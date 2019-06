«Notre présence, bien que pas trop nombreux, sur le terrain, constitue un prélude pour la marche nationale du sempiternel vendredi.» Telle a été la réponse apportée par un étudiant ayant pris part, hier, à la marche hebdomadaire de mardi dans laquelle ses compères n’étaient certes pas nombreux, mais propageant les mêmes slogans lancés depuis le 22 février dernier : le changement du système et le départ de ses accessoires, représentant en l’occurrence les deux hommes qu’ils désignent sous l’abréviation de la lettre B ou encore le duo «Bensalah-Bedoui». Idem pour une autre étudiante qui affirme qu’«il n’est guère question de démobilisation citoyenne ni encore moins d’essoufflement du mouvement populaire». Celui-ci, a-t-elle expliqué, est «intact ». Pour preuve, les marches de chaque vendredi illustrent bien la détermination de la rue, quant à en découdre avec le pouvoir en place, en maintenant la pression populaire portant le socle de la volonté d’un peuple se battant, de manière hautement civilisée, pour l’avenir meilleur de l’Algérien, de l’est à l’ouest, du nord au sud». Ce sont donc là quelques échanges d’amabilités entre des journalistes et des marcheurs, dont certains (journalistes et certains marcheurs) parlent d’un affaiblissement perceptible du mouvement. D’autres sont très nombreux à croire que le «mouvement est de plus en plus conforté dans ses positions en se maintenant dans la rue tout en maintenant la revendication chère de tous les Algériens, voir le duo Bensalah-Bedoui déguerpir pour céder la place aux hommes et femmes ayant le changement dans leurs veines». «Nous sommes les véritables porteurs de ce grand projet, le changement», dira un autre étudiant expliquant que «notre présence sur le terrain, chaque mardi, constitue un rappel pour nos détracteurs que le campus est toujours en marche, la famille universitaire est entièrement impliquée dans ce mouvement citoyen ». Rien n’ébranle donc cette « famille», plus que unie pour un seul idéal arboré tout haut depuis le 22 février. Mais rien non plus ne les amadoue. Il s’agit essentiellement de ce que ces marcheurs qualifient «d’offres machiavéliques». «L’enjeu est de taille, l’étudiant ne s’inscrit plus dans leur démarche», a expliqué un citoyen d’un certain âge se

retrouvant en parfaite symbiose en accompagnant les étudiants dans leurs marches hebdomadaires se tenant chaque mardi. «Seul le peuple peut donner son quitus quant à l’avenir politique du pays», a-t-il expliqué ajoutant que «pour le moment, ce peuple rejette dans le fond et la forme, ces offres ne faisant pas le bonheur d’un mouvement né des suites du ras-le-bol général».