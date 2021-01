La visite à Alger de Mme Barbara Barrett, secrétaire aux Forces aériennes américaines, du général Jeffrey L. Harrigan, commandant des composantes aériennes des commandements militaires des Etats-Unis d’Amérique pour l’Afrique et l’Europe et du commandement aérien allié, démontre tout l’intérêt qu’accordent les Etats-Unis à l’Algérie. La délégation américaine a été reçue par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss, au Cercle national de l’armée de Béni Messous. Lors de cette audience, les deux parties ont eu des entretiens bilatéraux, en présence du général-major Amar Amrani, commandant des Forces de défense aérienne du territoire, du général-major Mahmoud Laraba, commandant des Forces aériennes, du général-major Kaïdi Mohamed chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’ANP ainsi que des membres de la délégation militaire américaine, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. La séance de travail a été consacrée à l’examen des perspectives de coopération militaire bilatérale à la lumière de la situation de la région. Outre l’échange d’analyses et points de vue sur les différentes questions d’actualité, ont été discutés les voies et moyens de son renforcement dans les domaines d’intérêt commun pour les deux pays. « L’Algérie possède une expertise durement acquise en matière de sécurité et de lutte contre l’extrémisme violent, et nous ne pouvons qu’avoir du respect pour ses capacités », a déclaré Barbara Barrett, selon un communiqué de l’ambassade des États- Unis à Alger. Elle a exprimé le souhait de renforcer davantage les liens entre les deux pays dans le domaine sécuritaire. Ces échanges sont un signe qui ne trompe pas, quant à une concertation au plus haut niveau dans une vision de rapprochement entre les deux parties, observé depuis des années déjà. Une concertation qui trouve ses origines dans les derniers chamboulements géostratégiques que connaît la région, induits par la décision de l’administration Trump de reconnaître «la souveraineté» du Maroc sur le Sahara occidental. Le rôle de l’Algérie en matière de lutte antiterroriste et sécuritaire n’est plus à démontrer.