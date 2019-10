Du campus de Targa Ouzemour au siège du tribunal de Béjaïa en passant par la le siège de wilaya et la place de la Liberté Saïd Mekbel, les étudiants, les enseignants et les travailleurs de l’université ont réaffirmé leur détermination à faire partir le système et tous ceux qui le symbolisent. Le levée des pressions judiciaires, la libération des détenus d’opinion et du camp médiatique ont été le centre d’intérêt des manifestants qui n’ont pas omis de rejeter le scrutin prévu le 12 décembre prochain. «Nous allons poursuivre pacifiquement notre combat jusqu’à l’aboutissement de nos revendications», affirment unanimement les étudiants interrogés, hier, en marge de cette manifestation.

Au bout de celle-ci, les étudiants sont arrivés au tribunal de Béjaïa où se tenait un rassemblement des magistrats, en grève depuis dimanche dernier. Les magistrats frondeurs maintiennent leur mouvement et ignorent totalement les menaces de leur ministre, dont l’ordre intimé avant-hier par le secrétaire général du ministère de la Justice aux procureurs généraux et présidents de cours pour procéder à l’application effective du mouvement dans le corps des magistrats, qui est à l’origine du débrayage. Sur place, les magistrats expliqueront le recours à la grève et la légitimité de leurs revendications qui s’inscrivent dans une démarche afin de parvenir à une réelle indépendance libre.

Enfin, les travailleurs de l’Opgi de Béjaïa sont sortis de leur mutisme pour marquer en solo leur soutien au Mouvement populaire pour le changement à travers une grève de deux jours, largement suivie selon un syndicaliste qui dira que « l’action des travailleurs de l’Opgi marque la présence effective des employés au sein du Hirak auquel ils appartiennent depuis le début, en prenant part aux marches hebdomadaire.»