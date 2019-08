L’Association des grands invalides de la Guerre de Libération nationale a loué, hier à Oran, par la voix de son président, Haï Abdennebi, le travail de l’Instance de dialogue et de médiation, indiquant qu’ «elle peut contribuer de manière efficace à la sortie de la crise politique que connaît le pays». Haï Abdennebi a indiqué que son association «soutient et appuie cette voie pour réaliser les objectifs auxquels aspirent les différentes franges du peuple algérien».

Il a appelé, à l’occasion, à impliquer l’ensemble des forces vives (du pays) et les compétences nationales afin de trouver rapidement les solutions nécessaires pour éviter la multiplication des dangers qui pourraient toucher les situations économique, politique et sociale du pays».