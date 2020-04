Le chef de service infectiologie à l'hôpital de Boufarik, le docteur Mohamed Yousfi, livre ses appréciations et son constat quant à l'évolution de la pandémie au niveau du service Covid de son EPH. Il est néanmoins optimiste de par la mise en place des moyens de protection et la gestion des flux des malades considérés comme symptomatiques.

L'Expression: Pouvez-vous nous mettre dans la réalité de ce qui se passe dans votre EPH de Boufarik par rapport à la gestion de la pandémie du Covid-19?

Docteur Mohamed Yousfi: Comme tout le monde le sait, que le premier cas algérien a été diagnostiqué et isolé l'a été au niveau de l'Etablissement public hospitalier de Boufarik, à savoir le 29 février de l'année en cours, et depuis on a commencé à recevoir beaucoup de malades. Pour être plus précis, depuis le 29 février à ce jour, nous avons reçu 1000 malades. D'ailleurs, tellement que l'hôpital de Boufarik était débordé, on a ouvert d'autres centres à Alger, Tizi Ouzou et Blida. Il faut aussi préciser que les malades que nous avons reçus, varient entre ceux qui ont été hospitalisés et non hospitalisés, il faut que cela soit clair pour éviter qu'il y ait de l'amalgame. Je peux dire que maintenant, le nombre des malades est passé crescendo entre malades asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes, et même selon l'évolution de l'épidémie comme ça se fait dans tous les pays du monde, au début on prenait en charge les malades qui n'avaient pas de symptômes, c'est-à-dire on les a hospitalisés. Mais au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie et l'augmentation du nombre, surtout des malades qui sont devenus symptomatiques de plus en plus importants et avec la nouvelle circulaire du ministère de la Santé du 23 mars, donc les malades asymptomatiques n'étaient plus prélevés ni hospitalisés. On comprend par là, qu'ils étaient confinés chez eux à la maison pendant 14 jours. Les malades qu'on hospitalisait, étaient des malades symptomatiques. Et en même temps, on a commencé à mettre le protocole thérapeutique.

Est-ce que vous faites allusion à la bithérapie?

Non, ce n'est pas de la bithérapie, qu'on se mette d'accord, d'autres services sont en train de faire ça, nous, nous sommes en train de respecter les directives nationales que je vais vous expliquer après. Je continue dans la lancée, à partir du 23 mars c'était surtout les malades symptomatiques, mais une fois que le nombre commençait à augmenter c'est là que d'autres centres dans la wilaya de Blida, à savoir l'hôpital civil de Fabour et le CHE Frantz Fanon ont ouvert, mais avant, c'était uniquement au niveau de l'EPH de Boufarik. En ce moment, on est à plus de 100 malades hospitalisés à Boufarik. Pour être clair là-dessus, il y a 75 malades qui sont confirmés et d'autres qui sont suspects et en attente de la confirmation. Mais ceux qui sont suspects sont sous traitement aussi. Parce que la nouvelle circulaire de 23 mars stipule que lorsque le malade a une forme modérée à sévère et fortement suspecte, il doit subir le prélèvement et on commence le traitement dans l'attente des résultats. Pour ainsi dire, nous sommes dans nos capacités maximales ce qui explique que nos malades sont orientés vers d'autres services qui viennent d'être ouverts. En bref, nous sommes dans la courbe ascendante de l'épidémie, ça il faut le dire et le préciser.

Que voulez-vous dire par courbe ascendante docteur?

Oui, on est dans une courbe ascendante et ce n'est pas encore le pic et ça c'est selon l'avis émanant des prévisions des épidémiologistes qui disent que le pic on pourrait l'avoir vers la mi-avril et ce ne sont que des prévisions de certains épidémiologistes. Cela peut être correct comme cela peut être faux. Cela veut dire qu'on peut aller au-delà du 15 avril. Mais le nombre de cas que nous sommes en train d'enregistrer montre que nous sommes dans une courbe ascendante surtout que ce nombre de cas est en train d'augmenter et même le nombre de décès est en train d'augmenter aussi. Cela peut se vérifier à travers les déclarations de la Commission nationale scientifique de suivi de la pandémie du Covid-19 et cela aussi est perceptible au niveau de notre hôpital à Boufarik.

Est-ce que, aujourd'hui, vous arrivez à mieux gérer la pandémie et sa propagation étant donné que les deux premières semaines étaient caractérisées par le stress et la panique qui a gagné y compris le personnel médical et paramédical au niveau de l'hôpital de Boufarik?

Il faut dire qu'à Boufarik il n'y a pas de manque de moyens, je suis catégorique sur cette question. Les moyens de protection que ce soit pour le personnel ou de travail existent. Le seul problème qu'on a, c'est celui des équipes de prélèvement qui ne sont fournies que par les services de l'institut Pasteur.