L’Algérie a vécu samedi le 30 du mois dernier, une journée particulière. Un soulèvement populaire avec une seule voix pour dire non à l’ingérence étrangère. Des marches pacifiques ayant réuni des centaines de milliers de personnes ont été organisées, dans plusieurs wilayas pour dénoncer « la résolution du Parlement européen » sur la situation en Algérie. Les Algériens ont également exprimé leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre et certainement leur attachement à l’Armée nationale populaire. A Alger, Tipasa, Bordj Bou Arréridj, M’sila, Saïda, Sétif, Sidi Bel Abbès et Constantine, pour ne citer que ceux-la, des milliers de citoyens de différentes tranches d’âges sont sortis avec l’emblème national et des pancartes à la main où ils condamnent et dénoncent l’ingérence étrangère et appellent au renforcement de l’unité nationale et à l’adhésion autour de l’ANP et des autres corps de sécurité.

Une image sublime qui nous renvoie au 22 février où le peuple comme un seul homme est sorti réclamer le changement du système. Dans la wilaya de Sétif l’image de ces rappelés du Service national dans le cadre de la lutte antiterroriste entre 1995 et 1999 fut très significative. Ils ont organisé un rassemblement et une marche de soutien à l’ANP, scandant des slogans en faveur de l’ANP et portant des banderoles appelant à préserver l’unité et la sécurité de la patrie.

A Tipasa, les citoyens ont organisé également une marche pacifique à Hameur El Aïn, pour dénoncer l’ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l’Algérie.

Les manifestants ont répondu favorablement à un appel du mouvement associatif, via les réseaux sociaux. Ils ont réclamé, entre autres, une position unique pour faire face aux tentatives d’ingérence flagrantes dans les affaires internes de l’Algérie, tout en mettant en garde contre le risque de se défier du processus politique en cours en Algérie, visant l’élection d’un président de la République. Les manifestants à Batna se sont exprimés sur leur soutien à l’ANP et à l’élection. On rapporte que l’un des citoyens a déclaré : «Nous sommes fiers des réalisations de l’Armée nationale populaire qui a été la soupape de sécurité durant cette phase sensible et qui a fait de l’Algérie un pays sécurisé, stable et imperturbable devant les manœuvres des ennemis et des comploteurs.»

A M’sila, Constantine, Saïda, Sidi Bel Abbès, Khenchela, Bordj Bou Arréridj et les autres wilayas, même concept «soutien absolu» à l’ANP, l’élection et dénonçant l’immixtion du Parlement de l’Union européenne.

A Alger, l’Union générale des travailleurs algériens (Ugta) a organisé une marche pacifique à travers laquelle les participants ont également dénoncé «l’ingérence flagrante du Parlement européen dans les affaires internes de l’Algérie», appelant à la « nécessité de préserver l’intégrité nationale en vue de faire face aux tentatives visant à déstabiliser le pays».

Comme partout dans les marches qui ont eu lieu à travers le pays et qui a décomplexé cette majorité silencieuse qui pour éviter des affrontement avec cette opposition qui, répond à des agendas étrangers, des femmes et des enfants ont marqué cette journée. Conscients des manœuvres occidentales, ils ont dit non. A noter que cette marche qui a débuté du siège de la Centrale syndicale au 1er mai, en passant par la rue Hassiba-Ben Bouali jusqu’à la place de la Grande Poste, les participants ont scandé des slogans rejetant l’ingérence étrangère dans les affaires internes du pays et appelant à la préservation de l’intégrité nationale et au resserrement des rangs, afin de faire face aux tentatives de déstabilisation de l’Algérie. Le secrétaire général de l’Ugta, Salim Labatcha, a affirmé lors de cette marche que «les forces étrangères hostiles à l’Algérie n’ont pas apprécié le caractère pacifique du Hirak populaire», tout en rejetant cette politique de provocation.