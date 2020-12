Le procès de l'affaire de l'homme d'affaires Mohamed Benfassih, s'est ouvert, hier, au tribunal du pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M'hamed. Interrogé par le président de l'audience, l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, impliqué dans cette affaire liée au détournement du foncier touristique à Skikda, a indiqué, à partir de la prison de Abadla, à Béchar, que «l'instruction n'est pas encore terminée avec le conseiller instructeur de la Cour suprême. Ce dernier m'a convoqué le 10 août 2020, en tant que témoin, avant de me reconvoquer le 12 août 2020 en tant qu'accusé. Après mon transfert de la prison de Koléa à Abadla, le contact avec mes avocats est devenu plus difficile, ce qui fait que je n'ai pas eu connaissance du contenu de l'arrêt de renvoi». Ouyahia est poursuivi dans cette affaire pour les chefs d'inculpation d'«octroi d'indus privilèges», «dilapidation de deniers publics» et «abus de fonction». «Je nie les accusations portées à mon encontre, car je viens de constater à travers les débats qui se sont déroulés aujourd'hui au tribunal, que ce dossier relève de la gestion locale et je n'ai pas souvenir d'avoir émis une instruction dans le cadre de cette affaire.»Il a soutenu que «l'expertise foncière que lui avait remise le conseiller près la Cour suprême «ne me faisait endosser aucune responsabilité dans ce dossier».

«Je nie l'accusation de dilapidation des deniers publics. J'ai à mon actif 40 ans de service au gouvernement dont 12 ans au poste de Premier ministre dédiés à la préservation et à la protection de l'argent public», a-t-il indiqué. «J'ai été inculpé sur la base d'une correspondance qui visait à préserver le foncier public. En plus, «l'expertise foncière de 23 pages écarte toute responsabilité du Premier ministre dans ce dossier», a-t-il appuyé.

Il a rappelé qu'il avait émis, sous le sceau de l'urgence, en mai 2010, visant à retirer aux communes les prérogatives d'attribution des concessions des terrains relevant du domaine de l'Etat, les actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et des zones d'activité. Le ministère des Finances a ensuite suggéré d'introduire cette instruction dans la loi de finances complémentaire (LFC) de juin 2011. Mais, explique-t-il, l'instruction de la direction des Domaines de l'Etat d'avril 2012 est venue, après l'annulation de mon instruction, suite à ma démission à la tête du gouvernement en septembre 2012. Ladite ordonnance des Domaines qui avait restitué la cession des concessions aux communes, en rectifiant l'ordonnance n°08-04 du 1er septembre 2008, fixant les conditions et les modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, destinés à la réalisation de projets d'investissements. Son instruction a été également motivée par la récupération du foncier touristique à Zéralda, en instruisant les Domaines privés de l'Etat de récupérer le foncier touristique. Pour se disculper, l'ancien ministre des Transports, Amar Ghoul, a fait porter le chapeau au directeur général du port de Skikda. Entendu par le président de l'audience et le procureur de la République, il affirme: «J'ai signé l'accord préalable et définitif de la concession portuaire de 25 hectares, en me référant au rapport de la direction de l'Entreprise portuaire de Skikda». «C'est cette entreprise qui s'occupe de la gestion du port et du recouvrement des redevances», a-t-il ajouté. L'autre ministre des Transports, Abdelghani Zaalane a, quant à lui, nié les toutes les charges portées contre lui, indiquant qu'à travers sa correspondance, le directeur du port de Skikda a sollicité un délai supplémentaire en faveur de la Sarl Benfassih, tel que spécifié par la convention de concession, après mon départ du ministère pour m'occuper de la direction de campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika. Outre Ahmed Ouyahia, l'homme d'affaires Mohamed Benfassih, les ministres des Transports et des Travaux publics Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane, d'anciens walis de Skikda et plusieurs cadres aux directions exécutives de la même wilaya, sont poursuivis dans cette affaire. Auditionné lors de la séance de la matinée, d'anciens walis de Skikda, Mohamed Bouderbala et Fouzi Benhoucine, ont nié les charges retenues contre eux, affirmant que «le dossier d'investissement touristique de l'homme d'affaires Benfassih avait été étudié conformément à la loi et en application des instructions du gouvernement». De son côté, l'accusé principal, Mohamed Benfassih, a expliqué qu'«il n'avait pas lancé la réalisation de son projet touristique après l'obtention du titre de concession pour l'exploiter, d'une superficie de 25 hectares, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté». Il a souligné que ce «projet n'était pas financé par des banques...». Quant à la licence d'exploitation du port de Skikda, il précise qu'«elle s'inscrivait dans le cadre de ses investissements dans la transformation d'asphalte et de travaux publics». Pour sa part, l'ancien directeur local de l'industrie à Skikda, Houbba Kiès, a affirmé que l'investisseur Benfassih avait déposé auprès de ses services un «dossier d'investissement comprenant tous les documents requis».