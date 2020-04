Le général-major, Saïd Changriha, chef d’état-major par intérim, a souligné hier, lors d’une visite en 1ère Région militaire, l’impératif de l’état prêt du secteur de la santé militaire, de ses hôpitaux et structures de santé pour soutenir, en cas de nécessité, le système sanitaire national du pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19). «Je tiens à souligner l’impératif de l’état prêt du secteur de la santé militaire, de nos hôpitaux et structures de santé pour soutenir le système sanitaire national en cas de nécessité et s’engager aux côtés de notre cher peuple dans cette dangereuse pandémie, d’autant plus que la santé militaire possède une longue expérience dans la gestion des crises et des catastrophes naturelles qu’a connues notre pays, à l’instar des séismes d’El Asnam et de Boumerdès, ainsi que les inondations de Bab El Oued sachant que la sécurité sanitaire est une partie intégrante de la sécurité publique dans son sens le plus large», a précisé le général-major Changriha, lors de sa visite à l’hôpital central de l’Armée «Docteur Mohamed Seghir Nekache», à Aïn Naâdja.