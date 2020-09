«Nous sommes tenus par les résultats», a indiqué le nouveau wali d'Oran, Messaoud Djari, ce dernier, ayant à peine pris ses fonctions, a présidé la première réunion avec son exécutif de wilaya, élargie aux chefs de daïra et des présidents d'APC. Ce dernier a étalé la politique de sa gestion des affaires de la collectivité, les projets à lancer tout en déterrant les chantiers en souffrance. En fait, cette rencontre s'est tenue après que le wali a d'abord eu à rencontrer à titre individuel les directeurs exécutifs avec lesquels il est revenu sur le rôle des directions de wilaya. Le wali a, en étalant sa stratégie, souligné que «le conseil exécutif de wilaya constitue le noyau principal dans le développement, ce dernier étant la première instance planifiant et inscrivant les programmes de développement, assurant le suivi des travaux jusqu'à leur réception». De prime abord, la wilaya d'Oran met l'accent sur «la présentation d'une méthodologie dans cette mission attendant l'ensemble des directions constituant l'exécutif de wilaya. Celles-ci sont tenues par le critère de l'exécution des programmes de développement». Dans le but de concrétiser cette politique, ces directions exécutives sont, pour paraphraser les déclarations du wali, tenues par «la mobilisation, dans toutes les conditions et malgré toutes les circonstances, de tous les directeurs exécutifs, ces derniers sont, selon le wali, appelés à faire «preuve d'unicité, l'union des rangs, la concertation inter-directions et la prise des décisions à la fois fermes et décisives dans des moments cruciaux».

La lutte contre les activités suspectes, constitue l'une des premières priorités adoptées par la wilaya d'Oran à l'aune des derniers changements, intervenant dans un contexte particulier marqué par la lutte contre la corruption. Messaoud Djari n'en revient pas en soulignant en gras «cette évidence», question de redorer le blason à l'administration en lui redonnant sa crédibilité et la meilleure image se reflétant par une meilleure gestion, crédible et totalement transparente. L'efficacité dans la gestion des affaires de la wilaya se traduit par l'adoption d'une nouvelle politique, celle-ci reposant sur le développement du concept de travail d'équipe, loin des situations conflictuelles, tout en associant les cadres de l'administration et autres employés dans la prise des décisions. Et ce n'est pas tout! La politique de la gestion avalisée par la personne du wali d'Oran porte dans ses dimensions, dit-il, «le développement du dialogue et l'esprit de communication à promouvoir avec l'ensemble des partenaires dont, notamment les médias et la presse». «Les médias constituent le trait d'union liant les populations avec les autorités locales», a-t-il affirmé, avant de revenir sur «le mouvement associatif et la nécessité de tisser des liens solides avec ce dernier sachant que, a-t-il souligné «ce dernier (le mouvement associatif) est porteur des préoccupations des populations». Plusieurs autres questions ont été évoquées. Il s'agit de la réactivation des commissions de daïra en charge de l'étude des préoccupations des populations, dont notamment les questions liées aux logements sociaux et leur attribution dans les meilleurs délais et les meilleures conditions, en plus des écoles et autres besoins des populations à prendre en compte, tout en s'affairant à les régler dans les meilleures circonstances, et le suivi de la question de la pandémie de Covid-19».