Le chef d'état-major a mis en exergue, à partir du siège de la 2e Région militaire, où il était en visite, la maîtrise par les élements de l'ANP de toutes les frontières du pays. Qu'elles soient terrestres, aériennes ou maritimes, les forces armées «veillent à les défendre à la lumière de la politique judicieuse et constante adoptée par l'Algérie, qui s'articule sur le principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'autrui, et ayant pour objectif de porter assistance aux Etats frères et amis». La précision de la «non-ingérence» est de taille et pousse le général de corps d'armée à évoquer, sans les citer, le Mali et la Libye, plongés dans des crises politico-sécuritaires. Dans la posture de l'Algérie et de son armée, il faut voir «un soutien à travers lequel notre pays oeuvre à faire prévaloir les fondements de la sécurité, de la paix et de la stabilité politique et sociale au niveau des pays voisins que nous considérons comme notre profondeur stratégique qui doit être préservée», souligne le chef d'état-major.

Dans son allocution, le général de corps d'armée ajoutera d'un ton ferme: «Devant cette réalité tangible, il est de votre devoir, dans cette zone, de redoubler de vigilance, d'élever votre sens du devoir, d'assimiler les véritables enjeux de la réussite des missions qui vous sont assignées et d'oeuvrer à acquérir les bonnes pratiques de la maîtrise combative et opérationnelle». Cela, dira le chef d'état-major, tout «en respectant strictement les programmes de préparation au combat et de l'ensemble des consignes et des instructions adaptées à la nature des missions confiées». À noter justement que le général de corps d'armée supervisera, lors de cette visite, un exercice de tir de missiles contre un objectif de surface à partir d'un bâtiment lance-missiles relevant de nos Forces navales., aujourd'hui.