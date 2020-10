Dans un rassemblement tenu au théâtre régional d’Annaba, le président du parti El Wassit Essiyassi, Ahmed Laâroussi Roubyat, a affiché son soutien au président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui, selon l’orateur, a mis en exécution, plusieurs points de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2019.

«Le projet d’amendement de la Constitution en est un», a dit Ahmed Roubyat, qui a expliqué que «Le changement se fait par étape, mais nous vivons aujourd’hui les prémices de ce changement tant revendiqué par le Hirak». Évoquant la période des oligarques, le président d’El Wassit Essiyassi a lancé à l’assistance, que «ces gens-là ont détourné les fonds du pays, mais surtout spolié les lois de la République et l’honneur de son peuple», a martelé Ahmed Roubyat. Sans trop s’attarder sur la vie partisane, l’orateur a appelé les partis politiques à adhérer à la démarche du président de la République, pour hisser le pays vers le changement escompté.

Un changement basé sur le patriotisme et l’amour de la patrie. C’est pourquoi, Ahmed Roubyat a estimé qu’il est le temps d’investir dans ce segment, en inculquant le patriotisme aux jeunes générations. Le président d’El Wassit Essiyassi, a appelé les responsables des partis politiques à «impliquer les jeunes dans la vie politique». Estimant dans ce sens que la jeunesse a tout le mérite pour jouer son rôle dans la vie politique et apporter sa contribution au changement. La politique du président axée sur cette vision, témoigne de l’aboutissement des revendications du Mouvement populaire, traduit aujourd’hui, par ce projet d’amendement de la Constitution.