L'Expression: L'Algérie et l'Éthiopie partagent la même vision sur de nombreuses questions politiques internationales dont celle du Sahara occidental. Comment voyez-vous l'évolution de cette question depuis que l'armée marocaine a décidé de violer le cessez-le-feu en novembre dernier?

Assegid Nebiat Gatachew : La question du Sahara occidental, qui est le seul territoire non autonome d'Afrique, a été une priorité pour nous ici à l'ONU et dans l'Union africaine. Il est en effet essentiel que la question du Sahara occidental soit résolue car la question persiste depuis longtemps. Nous avons toujours préconisé la nécessité de redoubler d'efforts pour sortir de l'impasse politique par la négociation directe entre les parties, car il n'y a pas d'alternative.

L'Éthiopie a toujours été cohérente dans son soutien à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permettra également l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, dans le cadre d'arrangements compatibles avec les principes et les objectifs de l'ONU.

C'est également ce que l'Union africaine a appelé et pleinement soutenu.

Nous continuons de défendre le rôle de chef de file de l'Union africaine dans la recherche de solutions politiques durables à la question du Sahara occidental en vertu du principe des «solutions africaines aux problèmes africains». Nous voyons l'utilité de l'engagement plus étroit de l'Union africaine dans la recherche de solutions à l'amiable pour tout malentendu ou problème et nous devons tous oeuvrer pour renforcer ce mécanisme autochtone.

Cette convergence politique est censée trouver son écho au niveau économique. Avez-vous identifié les niches prometteuses avec l'Algérie?

L'Algérie est l'un des principaux partenaires stratégiques de l'Éthiopie. Ils ont une forte coopération politique aux niveaux bilatéral et multilatéral.

L'Éthiopie et l'Algérie ont travaillé ensemble sur diverses questions continentales et internationales liées à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde.

L'Éthiopie et l'Algérie sont également les fervents partisans du renforcement de l'UA, de ses institutions comme le Nepad, l'Agenda 2063, etc.

Par exemple, ils partagent un intérêt commun et une position commune dans la lutte contre le terrorisme et les deux pays considèrent le terrorisme, sous toutes ses formes, comme un problème mondial sans frontières qui ne peut pas être associé à aucune religion, culture ou société en particulier.

Jusqu'à présent, les deux pays ont signé plus de 20 accords de coopération dans différents domaines, notamment le commerce, la protection et la promotion des investissements, eviter la double imposition. En plus de cela, ils ont également accepté de coopérer dans les domaines de la science, de la culture et de la technique.

Les deux pays ont un énorme potentiel de coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement tels que dans des secteurs comme l'industrie pharmaceutique, le café et les produits en cuir.

L'Éthiopie a subi une transformation radicale d'une gestion marxiste à une libéralisation totale. Dans le domaine de l'économie, elle a ouvert ses activités aux investissements privés nationaux et étrangers. Quel est le secret du miracle éthiopien?

En Éthiopie au cours des deux dernières décennies, des réalisations tangibles en matière de développement ont été enregistrées dans tous les aspects, en particulier en termes de croissance économique, beaucoup a été fait. Le pays est passé par une réforme économique radicale pour adapter l'économie de marché en libéralisant et en privatisant les entreprises publiques et en encourageant le secteur privé à participer activement à l'économie. La réforme a apporté de nombreux résultats significatifs en réduisant le niveau de pauvreté absolue de 40% à 20%. À partir de 2005, l'Éthiopie a enregistré une croissance économique annuelle de près de 10% pendant 10 années consécutives, ce qui fait du pays l'une des dixièmes économies à la croissance la plus rapide au monde. Le pays a réalisé des progrès de développement miraculeux en termes de réalisation de la plupart des OMD dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'énergie. À partir de 2018, sous la direction du nouveau Premier ministre, le docteur Abiy Ahmed, et l'Éthiopie aspire à apporter une croissance économique rapide et durable qui permettra au pays d'être l'une des cinq plus grandes économies d'Afrique d'ici 2030. Elle a adopté un 10e plan décennal qui vise à apporter une croissance économique de qualité; augmenter la production et la compétitivité; bâtir une économie verte et respecteuse au climat; transformation institutionnelle; garantir des opportunités justes et équitables aux femmes et aux jeunes et garantir une croissance tirée par le secteur privé.

Pour atteindre cet objectif, le programme de réforme économique local est conçu pour des réformes macroéconomiques, structurelles et sectorielles et pour coordonner le rôle du secteur public et du secteur privé dans de nombreux domaines, en particulier dans les secteurs de la fabrication, du tourisme, de la communication et de l'information, des finances et de l'aviation. L'initiative nouvellement introduite, entre autres, a souligné qu'elle ouvrirait la voie à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté et à une croissance inclusive en Éthiopie.

Ce désengagement de l'Etat n'est-il pas la cause du mécontentement social?

La principale raison du mécontentement social dans le pays était l'administration autoritaire et exclusiviste du Tplf qui a dirigé le pays pendant près de trois décennies. Les lois répressives sur l'antiterrorisme, l'absence d'élections libres régulières et périodiques, la pression sur la société civile étaient les principaux caractères du régime précédent.

La nouvelle direction a répondu au mécontentement social et à la quête de la population en prenant un certain nombre de mesures de réformes importantes. Certaines des mesures libèrent plusieurs prisonniers politiques de haut niveau et levant un état d'urgence draconien, encouragent les politiciens de l'opposition en exil à rentrer chez eux et à participer à la politique, et proposent de mettre fin aux monopoles gouvernementaux dans les secteurs économiques clés, notamment les télécommunications, l'énergie et le transport aérien. transport, créant un rapprochement pour mettre fin aux deux décennies de conflit frontalier avec l'Érythrée voisine, augmentant le rôle des femmes dans le processus de prise de décision en faisant de la moitié des membres du cabinet des femmes. La réforme audacieuse a introduit l'institution d'élections libres et régulières, un pouvoir judiciaire indépendant, la protection des droits de l'homme et la liberté de la presse.

Le pari de rejoindre le grand circuit du commerce international, n'est-ce pas risqué sachant que lorsqu'il s'agit de Doing Business, l'Éthiopie n'est pas aisée?

L'Éthiopie demande à adhérer à l'OMC depuis une dizaine d'années et davantage d'efforts sont déployés pour négocier avec les pays membres afin que le processus d'adhésion se concrétise le plus rapidement possible. Non seulement l'Éthiopie est membre de divers accords de libre-échange régionaux et continentaux, y compris la nouvelle Zlecaf. Tous ses efforts pour devenir membre des accords commerciaux internationaux visent une chose, encourager le secteur exportateur de l'économie à gagner des devises et créer des opportunités d'emploi supplémentaires pour un grand nombre de jeunes qui rejoignent le marché du travail chaque année. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour transformer et développer l'économie basée sur l'agriculture pour passer à l'industrie . Pour améliorer l'industrie manufacturière, le gouvernement a construit plus de 10 parcs industriels à travers le pays, beaucoup d'entre eux ont déjà commencé à envoyer leurs produits dans divers pays et le reste est prêt à être transféré à des investisseurs étrangers et locaux principalement pour encourager l'exportation. Le gouvernement s'efforce de fournir de l'électricité, des télécommunications, des routes et d'autres services à l'intérieur des parcs industriels afin que les affaires puissent être propices.

Votre pays souffre depuis longtemps du marché parallèle. Quelles sont les principales mesures prises par votre gouvernement pour réintégrer ce secteur dans l'économie formelle?

Le gouvernement a fait des progrès significatifs dans la plupart des secteurs en formulant et en mettant en oeuvre un programme de réforme économique pour faire face à la situation et soutenir la croissance du pays en se concentrant sur trois piliers principaux. Celles-ci corrigent la macro-économie déformée qui était dans un état de troubles extrêmes avant la réforme, l'identification des goulots d'étranglement structurels qui empêchent l'économie d'aller dans la bonne direction et la bonne vitesse et, augmentent la production et la productivité en utilisant tout le potentiel du pays dans le secteur manufacturier. Cela signifie investir chaque centime, temps et connaissances dans un secteur générateur de ressources.

Le programme de réforme a donné des résultats dans des secteurs comme la finance, la fabrication et l'agriculture. Par exemple, dans le secteur financier, les mesures prises pour réduire le déficit budgétaire et réduire l'énorme charge de la dette. Davantage de travail a été fait pour déplacer les prêts à intérêt élevé vers des prêts commerciaux à faible taux d'intérêt qui seront remboursés sur une plus longue période et davantage de travail est en cours. La conversion de la plupart des publicités en concessions réduira les dépenses du pays au titre de la dette extérieure et offrira une opportunité de travail de développement.

L'autre question à l'ordre du jour des réformes est le secteur privé. Le secteur privé est composé de nombreuses personnes créatives et de personnes qui créent de nombreux emplois partout. Afin de soutenir le secteur, le budget alloué au secteur est passé de 90 milliards USD en 2018 à 160 milliards USD en 2020 en termes de prêts reçus qui ont permis au secteur d'achever les travaux qui ont cessé et de démarrer de nouveaux projets.

Le gouvernement a également investi de manière agressive dans le secteur des infrastructures, ce qui a apporté une transformation primordiale et permet au pays d'augmenter et d'améliorer les liaisons routières, les voies ferrées, les aéroports, les barrages hydroélectriques dont le Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd). Le nouveau programme de réforme économique local est préparé de manière à permettre au secteur privé et aux investisseurs étrangers de participer activement à tous les secteurs de l'économie en collaboration avec le mouvement.



Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Fonds fiduciaire diaspora que votre pays a lancé en 2018 et quels ont été ses résultats?

Le Fonds fiduciaire de la diaspora éthiopienne est une organisation à but non lucratif qui oeuvre pour impliquer la diaspora éthiopienne du monde entier dans les activités de développement de l'Éthiopie. Répondant à l'appel à l'action du Premier ministre, le docteur Abiy Ahmed, la diaspora éthiopienne a accepté avec enthousiasme son défi et est prête à contribuer au moins 1 dollar américain par jour pour financer des projets vitaux de développement économique et social inclusif en Éthiopie. The Ethiopian Diaspora Trust Fund vise à financer des projets qui répondent à des besoins critiques sélectionnés en fonction de leur potentiel à avoir le plus grand impact positif sur les groupes et les communautés en Éthiopie dans des domaines tels que: la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et d'assainissement, réhabilitation des personnes handicapées, le développement agricole, la technologie, l'autonomisation des femmes, de la jeunesse, l'inclusion financière, l'entrepreneuriat à petite échelle, d'autres projets générateurs de revenus et d'emplois. The Ethiopian Diaspora Trust Fund accordera une attention prioritaire aux projets axés sur les jeunes, les femmes, les petits exploitants agricoles, les petites entreprises et les entrepreneurs, qui peuvent être des agents d'un développement social et économique inclusif. The Ethiopian Diaspora Trust Fund a fait don de plus de 1 million de dollars pour la crise socio-économique du Covid-19. Le fonds a réussi à collecter plus de 7 millions de dollars américains depuis sa conception et a déjà commencé à financer quelques projets de développement dans différentes parties du pays.



Votre pays connaît de graves troubles au Tigré. Que se passe-t-il exactement?

Le 4 novembre 2020, la force spéciale du gouvernement régional du Tigré a attaqué les Forces de défense nationale éthiopienne, connue sous le nom de Commandement du Nord, dans le but de voler les artilleries et autres équipements militaires. Les membres des Forces de défense nationale ont été cantonnés au Tigré pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. En conséquence, nous savons tous qu'un acte aussi flagrant est un acte de trahison qui ne sera accepté par aucun État souverain.

Le gouvernement fédéral a tenté tous les moyens politiques et juridiques possibles pour régler pacifiquement les différends jusqu'à l'attaque du Commandement du Nord. Malheureusement, lorsque la Défense nationale a été attaquée, le gouvernement fédéral devrait s'acquitter de son devoir de rétablir l'ordre public fondé sur la Constitution.

L'opération n'est pas une guerre civile. Ce n'est pas non plus une guerre contre les habitants du Tigré. Il s'agit d'une opération militaire avec une portée et un but limités pour désarmer les forces de sécurité locales, pour appréhender les fugitifs et mettre en place une nouvelle administration civile conformément à la Constitution Rfde. L'opération se concentre sur les accusés et les membres spécifiquement identifiés du Front de libération du peuple du Tigré (Tplf) qui étaient déterminés à violer la Constitution et d'autres lois de la nation. Ce groupe aurait commis de nombreux crimes, dont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des actes odieux sont rapportés par des organisations internationales comme Amnesty International et la commission éthiopienne des droits de l'homme. L'opération d'application de la loi a duré seulement trois semaines et actuellement le gouvernement travaille pour traduire les criminels devant la justice, en fournissant une assistance humanitaire aux personnes dans le besoin et en reconstruisant l'infrastructure détruite délibérément par le groupe criminel Tplf.

Qu'en est-il du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne?

Le Grand barrage de renaissance d'Ethiopie (Gerd) est un projet de barrage hydroélectrique qui est en cours de construction en Éthiopie pour assurer la sécurité énergétique du pays, réduire la pauvreté abjecte et répondre aux besoins de sa population et le projet ne cause aucun dommage significatif aux pays en aval car il ne consomme pas d'eau. Le barrage présente de multiples avantages non seulement pour l'Éthiopie mais aussi pour le Soudan et l'Égypte de plusieurs manières. Il régule le débit d'eau, ce qui améliorera la gestion de l'eau pour l'irrigation et d'autres utilisations de l'eau en Égypte et au Soudan et permettra une meilleure gestion des sédiments là-bas en réduisant le coût du dragage des canaux d'irrigation et en augmentant la durée de vie des barrages en aval. Cela permet également d'économiser de l'eau et d'éviter les pertes d'eau dues aux infiltrations et à l'évaporation et à l'énergie de soulèvement des centrales électriques existantes aux barrages de Roseries, Sennar et Merowe au Soudan.

Le Grand barrage de la Renaissance d'Ethiopie augmente la capacité régionale de stockage de l'eau de 60 milliards de mètres cubes et augmente la puissance installée de 5 150 MW. Le barrage a une importance considérable dans la promotion de l'intégration régionale et il est désigné comme l'un des projets continentaux dans le cadre du Programme phare de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique (Pida).

L'Éthiopie n'a pas de mauvaises intentions envers les pays en aval et le projet Gerd ne représente aucune menace pour la paix et la sécurité régionales. L'Éthiopie a constamment promu le concept de sécurité collective et de multilatéralisme aux niveaux international, régional et sous-régional et, contrairement aux affirmations égyptiennes répétées, tout au long de sa longue histoire diplomatique, accusant l'Éthiopie de s'opposer aux approches unilatérales. L'Éthiopie a pris une série de mesures pour entreprendre des consultations avec les pays en aval en vue de renforcer la confiance nécessaire dans le projet et, l'approche éthiopienne sur le barrage est un exemple de bonne foi, d'équité, de justice et de multilatéralisme.