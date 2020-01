La Coordination nationale des enseignants du primaire, a organisé un sit-in devant l’annexe du ministère de l’Éducation nationale, sise au Ruisseau (Alger), pour son deuxième jour de mobilisation hebdomadaire. Selon les initiateurs de ce mouvement, le rassemblement d’aujourd’hui est particulièrement important, puisqu’il sert de réponse à toutes les «rumeurs» ou les déclarations faites durant la semaine concernant leur mouvement. «La journée d’aujourd’hui démontre la volonté des enseignants, pour cette semaine spécialement, où nous voulons par cette action apporter des réponses aux propos du président de la République, mais aussi à celles du ministre de l’Éducation nationale. Pour le moment, nous estimons que c’est une tentative timide d’apaiser la situation, et de nous convaincre de ne pas continuer notre mouvement, sauf que nous avons été clairs depuis le début de notre mobilisation. Nous voulons des réponses concrètes,pas de petites réformes qui ne seraient que de la poudre aux yeux. Le primaire est depuis trop longtemps marginalisé, par la tutelle et cela doit s’arrêter», affirme Bachir Kiouas, coordinateur d’Alger-Ouest de la coordination des enseignants du primaire. En effet, le ministre de l’éducation nationale ,Mohamed Ouadjaout, a indiqué, dimanche, que le statut particulier des travailleurs de l’éducation entrera en vigueur au plus tard le 31 mars prochain. Indiquant, en outre, que la classification à l’échelle de la Fonction publique sera revue à la hausse, pour les travailleurs de ce secteur. Ainsi l’enseignant assistant sera promu au grade d’enseignant du primaire, et la catégorie passera de 7 à 10, les enseignants du primaire et les enseignants principaux du primaire seront respectivement classés à la catégorie 11 à 12 et 12 à 13.

Par ailleurs, concernant la proposition de l’Association nationale des parents d’élèves, qui veut intervenir, en tant que «médiateur» dans le bras de fer qui oppose le ministère del’Éducation nationale à ladite Coordination, Bachir Kiouas, explique : «Il faut savoir que la coordination fait la distinction entre parents d’élèves et association de parents d’élèves. Pour nous ces dernières ne sont nullement représentatives. D’ailleurs, nous avons constaté le soutien des parents, qui sont pleinement conscients que nous avons des revendications en vue des réformes de l’école de façon globale. Cela dit, il est clair que nous sommes pour le dialogue. Mais un dialogue construit avec des bases saines». Avant d’ajouter : «Ce rassemblement veut interpeller la tutelle, à savoir le ministère de l’Education nationale, qui se mure dans un silence qui pousse au pourrissement de la situation». En effet, ils sont nombreux les instituteurs à avoir répondu favorablement à l’appel de la coordination. Et durant plus de deux heures, les protestataires se sont rassemblés et ont réitéré leurs revendications principales. Ainsi, les enseignants des trois académies d’Alger (Est, Ouest et Centre), auxquels sont venus se joindre leurs collègues d’autres wilayas du pays, de Tizi ouzou, Boumerdès, Bordj Bou Arréridj, Sétif, ou encore Blida, affirment que la protestation reprendra dès lundi prochain.

Pour rappel, depuis le 6 octobre dernier, les enseignants du primaire

observent des grèves cycliques et revendiquent, notamment la baisse du volume horaire, le reclassement à l’échelle 13 de la Fonction publique et la révision des programmes scolaires.