La localité de Baraki sera dotée d’un complexe culturel et de loisirs à la faveur d’un don offert par la République de Chine. Le montant global de cette infrastructure sera de l’ordre de 15 millions de dollars. Le complexe sera érigé au lieudit Diar El-Baraka à Baraki(Alger) sur un terrain qui s’étendra sur une superficie de 10 hectares. Le ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi, qui a effectué, hier, une visite au niveau de cette localité en compagnie de l’ambassadeur de Chine en Algérie, Lie Lianhe, a exprimé «sa considération au peuple chinois, en l’assurant de la volonté des autorités algériennes de travailler au renforcement des relations de coopération et de solidarité algéro-chinoises». «Les crédits financiers seront débloqués en trois étapes. J’aurai peut-être l’occasion de demander à l’ambassadeur de Chine en Algérie, le montant de cette enveloppe destinée à la réalisation dudit projet. En tout cas les moyens qui seront mis à la disposition de ce projet seront assez suffisants pour assurer la réalisation de ce projet dans sa totalité», a indiqué le ministre. Pour la réalisation de ce projet, le partenaire chinois a élaboré une étude préliminaire qui a reçu l’aval des autorités algériennes, a-t-on indiqué. Il est à relever que les travaux dudit projet ne sont pas encore lancés. Par ailleurs, plusieurs contraintes ont été relevées. Il s’agit «d’absence d’assiette recevant la base de vie de l’entreprise qui doit être prise en charge par la wilaya d’ Alger, de la non- délivrance de l’agrément provisoire au bureau d’étude à ce jour, retard accusé dans le lancement de l’étude d’impact sur l’environnement, la non-définition de la prise en charge des travaux préparatoires du terrain ». Cette infrastructure sera constituée d’une salle de cinéma multifonctionnelle, d’une grande salle de lecture, des ateliers, de salles multimédia et informatique, bureaux, une grande salle et trois salles de projection, ainsi qu’une salle de sport, une piscine, une auberge de jeunes, des bureaux administratifs , un jardin d’enfants et les locaux techniques. En plus, deux terrains de handball, trois mini-terrain de football, et une place réservée aux activités en plein air.

Pour rappel, la Chine a déjà fait don d’un opéra à l’Algérie. De son côté, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Lie Lianhe a indiqué que «d’autres dons de ce genre seront octroyés en Algérie». Il a rappelé à cette occasion que la Chine est liée à l’Algérie par «un partenariat stratégique depuis 2014» et qu’un mémorandum d’entente entre les deux pays a été signé à Beijing, en septembre 2018, dans le cadre de cette initiative. Il a souligné, en outre, que «l’Algérie, a adhéré au programme de l’initiative (La Ceinture et la Route de la soie). Il faut noter que les entreprises chinoises ont raflé, durant les deux décennies écoulées, des contrats qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards de dollars, à commencer par des projets d’autoroutes et d’aéroports jusqu’aux programmes de logements publics, en passant par le chantier de la grande mosquée.