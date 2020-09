Un nouveau mouvement dans le corps des walis. Deux mois après un vaste mouvement, le président de la République a effectué, lundi dernier, un nouveau lifting à la tête de plusieurs wilayas et wilayas déléguées. Quelques mutations, mais une dizaine de mises fins de fonctions a découlé de ce nouveau «dégraissage». «Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de huit walis et six walis délégués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nommés», a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Dans la case des départs, il faut noter le limogeage du wali de Mostaganem. Ce dernier avait provoqué une grande polémique après avoir manqué de respect à une de ses administrées au mois de mars dernier. Il aura donc fallu attendre la veille de la rentrée sociale pour le voir relevé de ses fonctions. Il est remplacé par Aissa Boulahia. La majorité des au-tres walis débarqués est contituée de ceux où des dysfonctionnements ont été enregistrés dans leurs régions. Il s'agit de Ahmed Mebarki, wali de Béchar, Mohamed Benomar, wali de Djelfa, Aïssa Aroua, en sa qualité de wali de Skikda, Cheikh Laârdja, wali de M'sila, Mahfoud Zakrifa, wali de Tissemsilt, Omar El Hadj Moussa, wali de Tipasa et Nacira Remdane en sa qualité de wali de Relizane. On notera également la mutation du wali de Sétif, Mohamed Belkateb à Béchar. Il est remplacé à son poste par Kamel Abla, ancien Wali de Guelma. Abdelkader Djellaoui a également été muté d'Oran vers M'sila. Il est remplacé par l'ex-wali de Chlef, Messaoud Djari. Ce dernier est remplacé par Lakhdar Seddas. Les autres nominations concernent: Mustapha Koriche à Tamanrasset, Mohamed El Baraka Dehadj à Tebessa, Djilali Doumi à Djelfa, Abdelkader Bensaid à Skikda, Kerbouche Kamel Eddine à Guelma, Djahid Mous à Médéa, Abbas Bedaoui, à Tissemsilt, Abdelkader Rakaâ à El Oued, Amhamed Moumen, à Aïn Témouchent et Attallah Moulati, à Relizane. La seule femme concernée par ces changements est Labiba Winaz qui passe d'une région côtière à une autre, Aïn Témouchent à Tipasa, comme l'avait fait Nouria Yamina Zerhouni. Ce mouvement partiel a concerné aussi des wilayas déléguées du Sud, mais surtout celles de la capitale. Ainsi, il a été mis fin aux fonctions des Mabrouk Oun, wali délégué de Timimoune, wilaya d'Adrar. Samir Nefla, wali délégué de Dar El Beida, wilaya d'Alger, Djamal Gasmia, wali délégué de Chéraga, wilaya d'Alger, Ben Amor Kiyès, wali délégué de Bir Mourad Raïs, wilaya d'Alger, Farida Amrani, wali déléguée de Bouzaréah, wilaya d'Alger, Ahmed Boudouh, en sa qualité de wali délégué de Rouiba, wilaya d'Alger. Les wilayas déléguées concernées par ces changements ont connu de graves problèmes ces dernières semaines. Leurs chefs de l'exécutif n'ont pas apporté le plus qui leur a été demandé, en particulier ceux de l'Algérois. Pourtant, les territoires qu'ils avaient en charge ont de forts potentiels. Ils font même partie des plus riches du pays, mais cela ne s'est pas concrétisé sur le terrain, à l'image de la wilaya déléguée de Rouiba. Les nouveaux walis délégués sont, Nacer Sebaâ, Timimoun (Adrar), Azeddine Hemadi, de Bordj Badji Mokhtar (Adrar), Boubkeur Lensari: Ouled Djellal (Biskra), Abderrahmane Dehimi: Beni Abbès (Béchar), Saâd Chenouf, In Salah (Tamanrasset), Brahim Ghemired: In Guezzam (Tamanrasset), Mohamed Essaid Benkamou, Draria (Alger), Abdelmalek Boutesta, Dar El Beïda (Alger), Amar Ali Bensaâd: Chéraga (Alger), Houria Medahi: Sidi Abdallah (Alger), Youcef Bechlaoui: Bir Mourad Raïs (Alger), Djamel Eddine: Heshas, Bouzaréah (Alger), Nacib Nadjia: Zeralda (Alger), Ahmed Zerrouki: Rouiba (Alger).

Enfin, il est utile de noter que la nomination de certains walis délégués prouve que le projet de 58 wilayas pour le pays est mis en «stand-by», si ce n'est aux oubliettes...