Le tribunal militaire de Blida a rejeté une nouvelle demande de remise en liberté provisoire de Louisa Hanoune, placée sous mandat de dépôt en mai dernier, dans l’affaire de «complot contre l’Etat», pour laquelle sont également poursuivis Saïd Bouteflika, Mohamed Mediene et Athmane Tartag. Il s’agit de la troisième demande introduite par le collectif d’avocats, depuis l’emprisonnement de Louisa Hanoune le 9 mai dernier. Son parti a réagi à ce nouveau rejet, en soulignant dans un communiqué que la secrétaire générale est une « détenue politique, arbitrairement arrêtée et écrouée depuis le 9 mai 2019» et que son maintien en prison «s’inscrit dans la nouvelle offensive des autorités contre la démocratie et les libertés».