Dans les mêmes conditions, et pour les mêmes raisons, le président du tribunal de première instance de Tipasa a décidé de reporter le procès de l'ex-wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, au 19 novembre prochain. Reporté une premier fois à la date du 20/11/2020, pour permettre à l'avocat de la défense, Ezzouaoui Djamel, de prendre connaissance du dossier, du fait qu'il était nouvellement constitué dans l'affaire. Ce dernier semblant, selon son représentant, dans l'incapacité de se présenter à l'audience d'hier, après avoir observé un confinement volontaire, suite aux doutes de sa contamination par le coronavirus. C'est également le cas de la fille et de l'épouse du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, citées en tant que témoins dans cette affaire.

Le report du procès de l'ex-wali d'Alger repose également sur l'absence d'un bon nombre de témoins, à l'exception de l'ex-Dgsn, et l'intervention par visioconférence à partir de la prison de Bouira du témoin Rehaimia Mohamed, ex-directeur général de l'Opgi d'Hussein Dey. Dans ce sens, il est à souligner que le principal accusé, Abdelkader Zoukh, est poursuivi pour «dilapidation délibérée de deniers publics, par un fonctionnaire, utilisation illégale de biens et deniers publics qui lui ont été confiés de par sa fonction, abus de fonction et violation des lois et règlements dans le but de l'obtention d'avantages pour un tiers» dans cette affaire de corruption. Cette dernière découle du procès de Abdelghani Hamel et de la condamnation de l'ex-directeur de l'Opgi de Hussein-dey, qui avait témoigné à charge contre l'ex-wali d'Alger, le désignant comme le donneur d'ordres pour l'attribution de logements pour les enfants de l'ex-Dgsn. C'est le fond de ce procès pour lequel le juge à signifié l'impératif aux témoins d'être présents le 19/11/2020 afin d‘éviter un énième report.

Par ailleurs, Abdelakder Zoukh est convoqué à comparaitre devant le même tribunal à la date du 17 /11/2020, du fait qu'il se trouve impliqué dans deux autres affaires de corruption, impliquant les hommes d'affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout. Il s'agit, pour le premier, de l'acquisition d'assiettes foncières et de l'octroi sous les ordres de l'ex-wali d'Alger d'un contrat de transport urbain, pour le second. Il faut dire que les affaires de corruption de Abdelghani Hamel, Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, se prolongent à travers l‘implication d'autres hauts responsables de l'Etat et risquent de prendre des tournures insoupçonnées à la lumière des résultats des investigations et instructions en cours. Ce n'est que le début d'une longue série d'audiences réservées pour apporter la lumière sur les faits et ce après audition de tous les témoins et des plaidoyers des avocats de la défense et des parties civiles.