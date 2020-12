Le directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), Khelifa Ounissi, a mis l'accent lundi depuis M'sila sur l'impératif d'accorder un intérêt particulier au travail de proximité et à la prise en charge des préoccupations des citoyens, appelant à poursuivre les efforts de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de M'sila, Ounissi a souligné la nécessité de «renforcer la sécurité, de veiller à la protection des citoyens et des biens, de poursuivre les efforts de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et d'intensifier le travail de sensibilisation dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, en coordination avec les autorités locales et la société civile», a indiqué un communiqué des services de la Sûreté nationale. À cette occasion, le Dgsn a présidé, en compagnie du wali de M'sila, Abdelkader Djellaoui, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la sûreté de daïra de Boussaâda, dont il a pris connaissance des différents services, précisant que la direction générale de la Sûreté nationale «poursuit la mise en oeuvre du programme de couverture sécuritaire globale dans les différentes zones urbaines du pays». Le nouveau siège «est doté des moyens techniques et technologiques modernes nécessaires à l'accomplissement des missions de police», selon la même source qui a précisé que «les personnels ont reçu une formation spécialisée en accord avec les aspirations des citoyens».