La prévention contre la cybercriminalité constitue aujourd’hui un volet indissociable de la lutte contre le banditisme sous toutes ses formes. Ainsi, pour limiter les préjudices causés par les différentes infractions liées aux nouvelles technologies, le décret présidentiel portant sur les modalités de fonctionnement de l’organe de lutte contre ces infractions a été fixé et publié au dernier Journal officiel.

Pour rappel, cet organe est défini comme étant un « établissement public à caractère administratif et placé sous l’autorité du ministère de la Défense nationale ». Il comprend un Conseil d’orientation et une direction générale. Le conseil d’orientation est composé des représentants des ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur, de la Justice et des Télécommunications, et est présidé par le ministre de la Défense nationale ou son représentant. Sa mission principale, sera de « délibérer sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux TIC, et sur les questions de développement et de coopération avec les institutions et organismes nationaux concernés par les infractions liées aux TIC ».

L’Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication (TIC) est désormais fonctionnel.

C’est en mars 2018 que l’annonce de la structure de cet organe a été faite. Cela a été ratifié par un arrêté ministériel paru au Journal officiel et ce en application des dispositions de l’article 15 du décret présidentiel n° 15-261 du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015, susvisé. L’arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des structures de cet établissement.

Plusieurs facteurs sont entrés en jeu dans l’élaboration de cet organe. La dimension incommensurable de l’Internet a donné lieu à l’amplification de délits inhérents aux technologies de l’information et de la communication (TIC). On citera entre autres l’usurpation d’identité, le piratage, l’espionnage, l’escroquerie, détournement de mineur …etc

Un projet de loi aux règles particulières sur la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication (TIC) avait été présenté durant cette même période par le ministère de la Justice. Les autorités avaient expliqué qu’un texte juridique a cet effet était plus que nécessaire. «L’évolution sans précédent enregistrée dans le domaine de l’information et de la communication, notamment avec l’apparition de l’espace virtuel, impose une batterie de mesures pour lutter contre la cybercriminalité», ont-elles alors justifié. Ce texte juridique a été établi pour le renforcement des règles contenues dans la loi 04-15 modifiant et complétant le Code pénal qui stipule que « la protection partielle des systèmes informatiques à travers l’incrimination de toute opération ciblant les systèmes de traitement informatique des données (accès et changement illégaux des systèmes informatiques ou leur détérioration…)».

Pour revenir à l’organisation de l’Organe national de lutte contre les infractions liées aux TIC, on indique qu’il sera également chargé de procéder, périodiquement, à une évaluation de l’état de la menace en termes d’infractions liées aux TIC pour pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations à entreprendre et les objectifs visés.