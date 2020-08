Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a fait état, hier à Alger, d’une commission multisectorielle dépêchée à Mila, en vue de sélectionner une nouvelle assiette foncière pour la reconstruction des habitations détruites par le séisme, dans la région Ek Kharba. Outre les solutions urgentes, dont des aides et des tentes, des solutions définitives sont à l’étude, en concertation avec les sinistrés, a indiqué Kamel Nasri à la presse, en marge des travaux de la deuxième journée de la Conférence nationale sur le Plan de relance économique.

À ce propos, le ministre a précisé qu’une commission, composée des représentants de plusieurs secteurs, se trouve dans la wilaya de Mila, pour sélectionner une assiette foncière adéquate à la construction d’habitations, au profit des familles sinistrées, suite au dernier tremblement de terre qui a frappé la région d’El Kharba. La région d’El Kharba a été déclarée sinistrée suite à un glissement de terrain provoqué par les deux secousses telluriques enregistrées le 7 août dernier. Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que près de 120 experts se sont déplacés à Mila, pour constater les dégâts et proposer les solutions. Concernant les projets de logements, Nasri a affirmé que l’Aadl s’apprête à la distribution de10 000 unités à partir du jeudi 20 août. Sur un total de 560.000 logements de type location-vente, il ne reste qu’un «petit» nombre pour achever tout le programme, a déclaré le ministre assurant qu’en dépit des difficultés imposées par la pandémie, les chantiers de réalisation de logements reprendront leurs travaux.