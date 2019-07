Plébiscités jeudi par le CC, lors de sa session ordinaire, les membres du nouveau bureau politique, dont le nombre est passé de 19 à 29, sont en majorité de nouveaux visages et des universitaires, ainsi que quelques anciennes figures dont Ahmed Boumehdi et Mustapha Mazouzi. Sept nouveaux postes de conseillers chargés de missions auprès du secrétaire général du parti ont été créés, confiés notamment à l’avocat Baâdji Abou El Fadl, au président de la commission de l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, au président de l’Assemblée populaire de la Wilaya (APW) d’Alger, Karim Bennour et à l’ancien député Abdelkader Zehali.