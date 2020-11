Le retour au confinement demeure inévitable. Il sera affligeant, accablant et menaçant pour les franges démunies de la population, les artisans et les petits métiers. Cette décision s'impose, engendrant malgré sa nécessité, une période de disette et de précarité, pour les travailleurs, les revenus moyens et les sans emplois. Affaiblis déjà par un premier pic de la pandémie de Covid-19, où le recul du pouvoir d'achat des Algériens a connu une régression sans précédent, ils se retrouvent, suite à une forte recrudescence de la propagation du virus devant une situation plus grave. Et pour cause, l'instauration du couvre-feu, les limitations des déplacements et des rassemblements, aura inexorablement un impact direct et négatif sur la consommation, qui entraînera une baisse spectaculaire des revenus. Un retour du confinement que beaucoup de citoyens déjà dans la précarité, et dans le besoin d'être soutenus, vont subir comme un ouragan, qui laissera une empreinte indélébile du passage de cette pandémie. Du fait que ni les petits artisans ni les Smicards et encore moins les propriétaires de restaurants et des cafés, où les taxieurs ne pourront amortir le choc financier de cette 2e vague.

Il faut dire que le moment de répit qui a permis aux journaliers, aux petits commerçants et aux petites entreprises de survivre durant quelques mois, et d'espérer un réel retour à la vie normale, a non seulement été éphémère, mais s'est avéré à l'origine d'un relâchement, en matière de respect des gestes barrières aussi conséquent qu'inconscient. L'opportunité induite par un début de maîtrise de la situation sanitaire, devait contribuer à renforcer la lutte contre la pandémie et valoriser les acquis réalisés, et ce dans l'optique d'ériger de nouvelles stratégies de relance de l'économie et de la vie sociale. Ce n'est pas le cas, du fait que cette accalmie a eu un effet amnésique sur une grande partie des citoyens, qui sont passés de la crainte à l'insouciance, en un temps record. Dès l'ouverture des espaces publics, la vie nocturne et la frénésie folle de l'été, ont repris leur droit de cité, au détriment du port du masque et de la distanciation sociale. Un relâchement que les experts et les sociologues qualifient de réaction inconsciente aux affres de plusieurs mois de confinement et d'inactivité, mais qui demeure une épreuve ardue à traverser dans la mesure où la grande problématique serait de concilier les deux combats: celui contre la propagation du virus et la réduction du nombre de victimes et celui du maintien d'une vie active à même de permettre aux couches de la société les plus vulnérables de survivre décemment. Il va sans dire que les aides de l'Etat joueront un rôle important dans la gestion de cette situation mais il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'un vaccin, la solidarité populaire, l'action des associations et une conviction profonde qui fait apprendre à vivre avec le coronavirus, demeurent les seules voies qui permettront de préserver, un tant soit peu, les équilibres socio-économiques.