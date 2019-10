Une foule a pris part, hier, à une nouvelle manifestation dans la ville de Kherrata. Les marcheurs répondaient favorablement à l’appel lancé, comme de coutume, sur les réseaux sociaux, invitant l’ensemble de la société civile à participer à la marche qui a pris l’itinéraire habituel dès 10h du matin. «La procession humaine a commencé à se former vers 10 heures du matin devant le stade communal avant de s’ébranler vers l’APC», indique un animateur contacté par L’Expression. Drapés de l’emblème national et du drapeau amazigh, les manifestants ont scandé haut et fort des slogans hostiles au pouvoir, insistant particulièrement sur le rejet de l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. L’engagement des citoyens de cette région a joué aussi en faveur de la libération des détenus. «On ne peut absolument rien engager sans la libération de ces personnes innocentes, poursuivies pour avoir donné une opinion ou encore brandi l’emblème identitaire», commente un marcheur. Il est à noter que la ville de Kherrata est l’une des quatre villes de la wilaya de Béjaïa à se distinguer par des manifestations en «solo». Si les habitants de Kherrata ont choisi la journée d’hier, ceux d’Akbou, d’Ouzellaguen et de Seddouk ont opté respectivement pour les journées de vendredi, lundi et mercredi, depuis notamment le début des arrestations des animateurs et des citoyens, pour des délits d’opinion. Pour le cas d’Akbou, le choix du vendredi a été porté depuis le début du Mouvement populaire, faisant de la wilaya de Béjaïa une région qui vibre au rythme de deux marches populaires chaque vendredi. C’est loin d’être un cas de division du mouvement, estime un animateur de Béjaïa expliquant que ce choix trouve sa raison d’être dans les commodités et les facilitations.