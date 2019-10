Comme convenu, des citoyens ont répondu favorablement à l’appel lancé sur Facebook invitant l’ensemble de la société civile à participer à la marche dans la ville de Kherrata. Poursuivre la lutte contre le système et exiger la libération de tous les détenus d’opinion et réaffirmer le refus de toute élection dans les conditions politiques actuelles ainsi que le bradage des richesses du pays, tels étaient les principaux slogans brandis, hier, encore par les habitants de Kherrata soutenus par d’autres citoyens venus des quatre coins de la wilaya. Des milliers de personnes ont marché, hier, à Kherrata, à l’est de Béjaïa, pour dire «non» à l’élection présidentielle que le pouvoir veut organiser avant la fin de l’année. Dans la foulée, les manifestants ont réclamé la libération des détenus du Hirak et réclamé un changement radical du système, qui ne saurait se traduire que par le départ des résidus du système qui, aujourd’hui encore tentent de brader le pays au profit des puissances étrangères. «Ce pouvoir illégitime n’a aucun droit de décider du sort des richesses du pays», affirme un manifestant visiblement en colère. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la îssaba (bande) et aux symboles du système de Bouteflika. L’appel à cette marche a été lancé à la fin de la semaine passée. Cette manifestation intervient au lendemain d’une autre marche tenue à Béjaïa. A rappeler que la première grande marche populaire contre le 5e mandat pour Bouteflika, a été organisée dans cette ville célèbre pour ses gorges et son histoire, samedi 16 février 2019. Cette marche avait précédé le soulèvement populaire du 22 février dernier, un soulèvement qui continue encore avec un 34ème rendez-vous, qui cadre intimement avec l’évolution de l’actualité du pays.