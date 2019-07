Ce n’était pas le grand flux, du moins celui auquel on était habitué. La mobilisation était en baisse, mais le geste était bien fait. Les étudiants de l’université de Béjaïa ont marché hier. Du campus de Targa Ouzemour au siège de la wilaya, puis à la placette Saïd Mekbel, les mêmes mots d’ordre et les mêmes slogans ont été scandés par les manifestants qui n’entendent pas plier devant la pression exercée par les tenants du pouvoir. « Le nombre importe peu, nous sommes toujours là pour crier notre ras-le-bol d’un système qui a ruiné notre pays .» Ce sont les propos d’un manifestant qui répondait indirectement à notre inquiétude concernant la faible mobilisation du jour. Le nombre n’est finalement pas aussi important qu’on peut le penser, aux yeux des étudiants de Béjaïa qui, hier, brandissaient des pancartes reflétant les exigences de l’actualité, depuis le 22 février dernier, ne veulent pas en démordre. Les « Yetnehaw gaâ »

« Pouvoir assassin », « Libérez les détenus d’opinion » ou encore « Algérie libre et démocratique », sont revenus comme un leitmotiv illustrant la fidélité de la communauté estudiantine aux revendications du peuple. Ce qui préoccupait le plus hier, était la tournure prise par les événements à travers notamment l’arrestation puis l’incarcération des manifestants, qui ont eu pour seul tort d’avoir mis un T-shirt de la JSK, une robe kabyle ou avoir brandi l’emblème identitaire de l’amazighité. Aujourd’hui, leur détention devient insupportable. C’est pourquoi, depuis quelques jours, ils sont devenus la préoccupation de l’heure, à travers notamment les rassemblements nocturnes initiés par les militants politiques chaque soir au niveau de la place de la Liberté Saïd Mekbel.

A Béjaïa, on s’indigne, par ailleurs, du dénigrement dont font l’objet, sans retenue, les hommes qui ont fait l’histoire récente de l’Algérie, ceux qui ont été aux commandes d’une révolution qui a séduit le monde entier, entre 1954 et 1962. Aujourd’hui, traînés devant les tribunaux, c’est toute la réputation d’un pays qui en prend un coup. Le moral était au plus bas, mais la détermination continue à animer les étudiants qui ont réinvesti hier la rue, en dépit d’une chaleur étouffante, mais également d’une période d’examens de fin d’année car, faut-il le noter, l’année universitaire n’a pas été perturbée au sein de l’université de Béjaïa, contrairement aux autres universités du pays.