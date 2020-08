En application de la récente décision du président de la République de remanier le corps de la justice, la présidente du Conseil d’Etat Farida Benyahia a présidé la cérémonie d’investiture de la nouvelle présidente de la cour de Bouira, Houria Zelabdi en remplacement de Mohamed Laggoun et la nomination de Cherif Djaâd en sa qualité de nouveau procureur général en remplacement de Mohamed Tayeb Lazizi. Le siège de la cour de Bouira a abrité la cérémonie d’investiture des deux nouveaux locataires de l’institution. Dans son allocution, la présidente du Conseil d’Etat représentante du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Farida Benyahia est revenue sur les raisons essentielles de ce mouvement, qui touche l’ensemble des instances au niveau national et est décidé par le président de la République, dans sa volonté de mettre en place un Etat de droit. « La justice algérienne s’est engagée dans une nouvelle dynamique pour élever son niveau. La responsabilité de la justice, en cette période cruciale, est énorme. La récupération des deniers publics, la lutte sans relâche contre la corruption, la volonté d’instaurer une justice citoyenne, moderne et de qualité, communicative, sont les motifs retenus en haut lieu pour engager ces nominations. » S’adressant aux nouveaux responsables de la justice à Bouira, elle dira : «Exécutez vos obligations constitutionnelles pour renforcer l’Etat de droit, instaurez la confiance au sein des justiciables ». Notons que l’ancien président de la cour de Bouira, Mohamed Laggoun installé le 18 septembre 2019 dernier, a assumé plusieurs responsabilités dans plusieurs régions du pays, avant de venir remplacer Naït Kaci Ouardia et être admis à la retraite. Le procureur général, Mohamed Lazizi Tayeb, pour sa part, a occupé la même fonction à Tizi Ouzou, après avoir été procureur à Timimoun, Aïn El Hammam, Azazga, Sidi M’hamed installé lui aussi le 18 septembre de l’année dernière, il part en retraite.