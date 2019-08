Bonne nouvelle pour les adeptes de la Renault Algérie. Cette marque française, dont l’usine est implantée à Oran, assemblera la Nouvelle Clio de cinquième génération. Elle sera commercialisée d’ici la fin de l’année en cours dans toute l’Algérie. C’est dans l’usine Renault Algérie Production d’Oran, que la Clio 5 du constructeur au Losange sera assemblée dans quelques mois pour être commercialisée en Algérie avant fin 2019. Ladite voiture est équipée de six airbags. Anti-dérapage ESP. Aide au démarrage en côte, freinage d’urgence auto à détection piétons et cyclistes, d’un système d’ alerte de changement de file, de survitesse (reconnaissance des panneaux) et de distance de sécurité, allumage automatique des feux 100% LED, régulateur et limiteur de vitesse, vitres avant et rétroviseurs électriques, siège conducteur réglable en hauteur, banquette rabattable 60/4, fixations Isofix aux places arrière latérales et avant passager en plus de plusieurs autres commodités. L’Algérie fait désormais partie du top 10 des marchés pour le constructeur français, et que l’usine Renault située à Oran a fait l’objet d’un investissement de plus de 450 millions d’euros. Le volume de modèles du Groupe Renault assemblé dans cette usine passera à 150000 exemplaires par an. Renault Algérie fait, dans ses bilans, pas 39585, et un taux de ventes égal à 52,5% de parts de marché lors du premier semestre 2019. Renault Algérie a vendu 39585 véhicules durant le premier semestre 2019. Un résultat qui permet à la filiale du groupe français de s’approprier 52,5% de parts de marché et de conserver aisément son leadership exercé pendant de nombreuses années sous l’ère des importations autorisées, avant de le poursuivre dans un marché algérien approvisionné de véhicules assemblés localement. Les volumes de ventes qu’il a réalisés durant les six premiers mois de l’année en cours permettent à Renault Algérie d’occuper la 10ème place dans le classement des ventes mondiales du groupe.

Bien que précurseur de l’industrie automobile en Algérie, avec l’entame des activités de son usine oranaise de Oued Tlélat, Renault Algérie Production, en novembre 2014, le groupe au Losange ne compte à ce jour que trois modèles dans sa gamme « made in Bladi », à savoir les Renault Symbol et Clio ainsi que la Dacia Sandero Stepway. Ayant déjà émis le souhait de bénéficier d’une assiette de terrain pour étendre les activités de ce site et étoffer la gamme par de nouveaux modèles, les responsables de RAP se seraient heurtés au refus des autorités concernées, indique-t-on de source proche du dossier.