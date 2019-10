Le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Ahmed Gaïd Salah entamera dès aujourd’hui une nouvelle visite sur le terrain. Le vice-ministre de la Défense nationale fera un déplacement à la 1ère Région militaire. Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale qui annonce la sortie souligne que le général de corps d’armée effectuera «une visite d’inspection et d’inauguration d’un Etablissement relevant du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique en 1ère Région militaire ». La même source ajoute : «Cette visite, qui entre dans le cadre du suivi de l’exécution du programme de développement des différentes composantes de l’Armée nationale populaire, constituera une opportunité à Monsieur le général de corps d’armée pour inaugurer le Centre national des transmissions-Armée nationale populaire ». A l’évidence, le vice-ministre de la Défense va intervenir avec un nouveau discours, de nouvelles recommandations et une nouvelle lecture de la situation de crise qui prévaut actuellement dans le pays. L’intervention du chef d’état-major s’inscrit dans le contexte où l’incertitude commence à avoir raison de la population à cause des fausses informations qui ont désorienté les Algériens.

Le discours de Gaïd Salah apportera-t-il un apaisement ? En tout cas c’est ce qu’espèrent les plus avertis. Il est évident aussi que le vice-ministre va rassurer la population sur les prochains jours avant l’élection qui constitue une solution et l’unique d’ailleurs à la sortie de la crise. On s’attend également à ce que le vice-ministre revienne sur les manœuvres malsaines de la bande qui tente d’agir sur la rue à travers ses relais pour un retour au pouvoir. Même si au fond c’est peine perdue, ceux-là même ne regrettent pas de voir de nouveau l’Algérie à genoux. Ces menaces qui guettent le pays et les tentatives de déstabilisation dont il fait l’objet, n’ont pas pu trouver place encore et la sécurité de l’Algérie reste intacte. Dans ce contexte, rappelons que le général de corps d’armée avait fait référence aux forces qui ont infiltré le Mouvement populaire et travaillent pour le détourner de ses objectifs initiaux.