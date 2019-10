Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat de l’Armée nationale populaire (ANP), effectue, mardi, une visite d'inspection et d'inauguration au niveau de l'hôpital Central de l'Armée Docteur Nekkache Mohamed Seghir en 1ère Région militaire (RM), indique, lundi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN). « Cette visite constituera une opportunité au Général de Corps d’Armée pour inaugurer le Centre médico-chirurgical de jour et d'internat, qui intervient dans le cadre de la politique de développement des infrastructures hospitalières militaires, en concordance avec les développements du domaine médical et en réponse aux besoins des personnels de l'ANP dans ce secteur important », conclut le MDN.