Le ministère de la Santé a émis, en coordination avec le ministère de l’Education nationale, de nouvelles directives pour le renforcement du programme de santé scolaire, et ce en prévision de la rentrée scolaire 2019-2020, a-t-on appris auprès de la direction de la prévention et de la promotion de santé au même ministère.

Elaborées de concert avec des associations des parents d’élèves, ces directives qui visent le renforcement du programme de la santé scolaire et le développement d’une approche intersectorielle dans ce sens, portent notamment sur le renforcement des équipes de santé scolaire au niveau des unités de dépistage scolaire (UDS) au niveau des wilayas qui en sont dépourvues, outre la création des UDS dans les nouveaux établissements, a indiqué le sous-directeur chargé de la santé scolaire.

Le ministère a donné des instructions fermes pour le don, à titre gracieux, de médicaments pour le traitement de la pédiculose et de la gale dans tous les établissements et du collyre pour le traitement du trachome dans 12 wilayas du Sud, en sus de l’orientation des élèves dépistés présentant des maladies qui nécessitent une prise en charge par un médecin spécialiste.

Concernant la vaccination et le contrôle d’hygiène en milieu scolaire, le ministère a appelé «au renforcement du programme de vaccination de routine pour les classes cibles, notamment les 1ères années (primaire, moyen et secondaire), tout en mettant l’accent sur la nécessité du renforcement du rôle des bureaux communaux d’hygiène (BCH), notamment dans la supervision et le contrôle des établissements scolaires et des cantines».

S’agissant de l’éducation sanitaire, le ministère a souligné «la nécessité d’organiser des campagnes d’information et de sensibilisation sur plusieurs thèmes, dont la prévention des caries dentaires, des maladies transmissibles, de la violence en milieu scolaire, de la toxicomanie, du tabagisme et des accidents domestiques, ainsi que la promotion d’une alimentation saine et équilibrée et de l’activité physique».